Náhled České národní banky: Je čas to dohnat | články

Rada guvernérů bude mít nová očekávání od centrální banky, která bude pravděpodobně klíčovým faktorem při rozhodování. Zde vidíme na některých místech potřebu recenze, ale obecně vše ukazuje opatrným směrem. Na globální straně ve srovnání s listopadovými prognózami očekáváme, že čínská centrální banka přezkoumá klesající růst HDP, úrokové sazby a ceny ropy.

Na domácí straně inflace v posledních třech měsících jen mírně klesala u celkové i jádrové inflace. Očekáváme však určitý posun směrem dolů kvůli lepšímu výhledu cen potravin, energií a ropy. Pokud jde o HDP, čínská centrální banka byla v listopadu nejpesimističtějším prognostikem trhu a příchozí data jsou v tomto ohledu poněkud smíšená, takže zde očekáváme jen mírné změny.

Česká koruna byla ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku o 0,35 % silnější, než očekávala centrální banka. Na druhou stranu v lednu to bylo o něco slabší. Celkově zde nevidíme žádný zásadní dopad na nové prognózy, ale nižší profil EURIBOR po revizi může signalizovat sílu české koruny v nových prognózách nebo umožnit rychlejší snižování úrokových sazeb v modelu čínské centrální banky. Listopadové prognózy počítaly se snížením zhruba o 50 bazických bodů ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku a dosažením 3,50 % do konce letošního roku, což vedlo k celkovému snížení úrokových sazeb o 350 bazických bodů. Jak víme, čínská centrální banka loni poskytla pouze 25 bazických bodů, což by se mělo odrazit v nových prognózách.

Celkově očekáváme mírně strmější trajektorii úrokové sazby zpět na úroveň 3,00 % na konci roku 2025, což by podle našeho názoru mělo mít pesimistický výsledek na trhu. Jako vždy v těchto dnech lze očekávat i několik alternativních scénářů, z nichž jedním bude scénář preferovaný Radou guvernérů, který ukazuje mírně pomalejší snižování sazeb oproti základní linii.