Tento měsíc před dvaceti lety se jednotná evropská měna stala realitou zavedením eurobankovek a euromincí. Při této příležitosti vydali ministři financí eurozóny a společné prohlášení který měnu popsal jako „jeden z nejhmatatelnějších úspěchů evropské integrace“. Euro ve skutečnosti neudělalo nic na podporu evropské integrace. Právě naopak.

Primárním cílem eura bylo usnadnit integraci odstraněním nákladů na směny měn a především rizika destabilizující devalvace. Evropané slíbili, že podpoří přeshraniční obchod. Životní úroveň se sblíží. Hospodářský cyklus se zmenší. Přineslo by to větší cenovou stabilitu. Investice v rámci eurozóny by vedly k rychlejšímu růstu celkové produktivity a konvergentnímu růstu mezi členskými zeměmi. Stručně řečeno, euro by podpořilo benigní germanizaci Evropy.

O dvacet let později se žádný z těchto slibů nesplnil. Od vzniku eurozóny, v rámci eurozóny Obchod vzrostl o 10 procent, což je výrazně pod 30procentním nárůstem celosvětového obchodu, a co je nejdůležitější, o 63 procent Obchod mezi Německem a třemi zeměmi Evropské unie Které nepřijaly euro: Polsko, Maďarsko a Česká republika.

Je to stejný příběh s produktivními investicemi. Masivní vlna půjček z Německa a Francie se přehnala zeměmi eurozóny, jako je Řecko, Irsko, Portugalsko a Španělsko, což vedlo k back-to-back bankrotům, které byly jádrem krize eura před deseti lety. Většina přímých zahraničních investic však směřovala ze zemí jako Německo do části Evropské unie, která se rozhodla nepřijmout euro. Zatímco se tedy investice a produktivita v rámci eurozóny rozcházely, bylo dosaženo konvergence se zeměmi, které zůstaly v zahraničí.

jako pro příjemV roce 1995 na každých 100 eur (114 dolarů) vydělal průměrný Němec, průměrný Čech 17 eur, Řek průměrně 42 eur a Portugalec 37 eur. Ze tří mohl po roce 2001 vybírat eura z místních bankomatů pouze Čech. Ta však Příjmy V roce 2020 se k německému průměrnému příjmu 100 eur přiblížil zhruba o 24 eur, ve srovnání s pouhými 3 a 9 eury pro jeho řecké a portugalské protějšky.

Hlavní otázkou není, proč se euru nepodařilo konvergovat, ale spíše proč si někdo myslí, že k tomu dojde. Pohled na tři páry dobře integrovaných ekonomik poskytuje užitečné poznatky: Švédsko a Norsko, Austrálie a Nový Zéland a Spojené státy a Kanada. Těsná integrace těchto zemí rostla – a nebyla nikdy ohrožena –, protože se vyhýbaly měnové unii.

Chcete-li vidět roli měnové nezávislosti při udržování jejich ekonomik těsně propojené, zvažte jejich míru inflace. Od roku 1979 je míra inflace v podstatě stejná Švédsko a Norsko, v Austrálie a Nový Zélanda v Spojené státy americké a Kanada. Ve stejném období však bilaterální směnné kurzy jejich měn značně kolísaly, což fungovalo jako tlumič nárazů během nerovnoměrných recesí a bankovních krizí a pomáhalo udržovat jejich integrované ekonomiky v harmonické pozici.

Něco podobného se stalo v Evropské unii mezi Německem Vedení lidí Ekonomika eurozóny, Polsko bez eura: Když bylo euro vytvořeno, bylo polský zlotý o 27 %. Poté, po roce 2004, její hodnota vzrostla o 50 procent, než znovu klesla, o 30 procent, během finanční krize v roce 2008. V důsledku toho se Polsko vyhnulo veškerému růstu taženému vnějším dluhem, který charakterizoval členy eurozóny, jako je Řecko, Španělsko a Irsko, Kypr a masivní recese, jakmile krize eura vrcholila. Není divu, že v Evropské unii neexistuje žádná ekonomika zavřít Působivější s Německem než s Polskem?

Zpětně to vypadalo, jako by struktura eura byla navržena tak, aby byla maximálně odlišná. Evropané skutečně vytvořili společnou centrální banku, která postrádá společný stát, který by ji podporoval, a zároveň umožnili našim zemím, aby nadále fungovaly bez centrální banky, která by jim bránila v dobách finanční krize, kdy státy musí ručit z bank působících v jejich zemích.

Během dobrých časů vytvořily přeshraniční půjčky neudržitelný dluh. A pak, při prvním náznaku finanční tísně (ať už jde o krizi veřejného nebo soukromého dluhu), bylo psaní pozastaveno: křeč v celé eurozóně, jejíž nevyhnutelnými důsledky byly prudké divergence a nové masivní nerovnováhy.

Z laického pohledu byli Evropané jako nešťastný majitel auta, který ve snaze eliminovat omotávání karoserie v zatáčkách sundal tlumiče a zajel s autem rovnou do hluboké jámy. Důvod, proč země jako Polsko, Nový Zéland a Kanada přestály globální krize, aniž by zaostaly (nebo v horším případě postoupily svou suverenitu) Německu, Austrálii a Spojeným státům, je právě ten, že se s nimi bránily měnové unii. Pokud by podlehli pokušení jednotné měny, krize z let 1991, 2001, 2008 nebo 2020 by z nich udělaly dluhové kolonie.

Někteří tvrdí, že Evropa se nyní poučila. Ostatně v reakci na krizi a pandemii eura byla eurozóna posílena o nové instituce jako např Evropský mechanismus stability (Společný záchranný fond), což je běžné systém dohledu pro evropské banky a Příští generace Evropské unie ozdravný fond.

To jsou bezpochyby zásadní změny. Je to však nezbytné minimum k udržení eura nad vodou, aniž by se změnil jeho charakter. EU jeho implementací potvrdila svou ochotu vše změnit, aby vše zůstalo tak, jak je – nebo přesněji, aby se vyhnula jediné významné změně: vytvoření vhodné fiskální a politické unie, předpokladu makroekonomického řízení. šoky a odstranění regionálních nerovnováh.

Dvacet let po svém vzniku má euro stále mírné počasí, které podporuje spíše divergenci než konvergenci. Až donedávna toto zjištění inspirovalo vzrušené debaty – a tak si, doufejme, Evropa uvědomuje odstředivé síly ohrožující její samotné základy.

Už to neplatí. Když ministři financí eurozóny vydali své společné denominace pro jednotnou měnu, stalo se něco pozoruhodného: nic. Slavnosti se nikdo nezúčastnil. Nikoho to nezajímá natolik, aby oponoval. Taková lhostejnost nevěstí nic dobrého pro unii zmítanou prohlubující se nerovností a xenofobním populismem.

