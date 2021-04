Moyes připouští, že West Ham zváží nabídky na koupi Riceové a Suska

Dvojice záložníků zazářila po celou sezónu ve východním Londýně a jejich vítězství by nebylo levné

David Moyes říká, že West Ham neobdržel žádné velké nabídky ani pro Declana Ricee, ani pro Tomáše Součka, ale připustil, že klub by se jimi musel zabývat, kdyby přišli.

Skot však věří, že bude kladení kladiv velmi náročné na to, aby Hammers opustili společnost s kterýmkoli z hráčů, zatímco budou nadále hledat, jak vypadá jejich kariéra.

Anglický mezinárodní Rice a český Sucic se ukázaly jako bijící srdce nepravděpodobné výzvy východní Evropy pro Evropu a jejich trenér doufá, že oba zůstanou v knihách, i když finální útok klubu klesne pod jejich cíl.

Co řekl Moise?

Když mluvil před návratem svého týmu na pondělní zápas Premier League proti Wolverhamptonu, 57letý hráč uznal, že pokud by došlo k velkému přesunu peněz pro Riceovou nebo Sočikovi, klub by o tom přemýšlel, ale znovu potvrdil svou víru, že to skončí . Budete mít velký finanční příspěvek

„Ano, jakýkoli klub může dávat nabídky hráčům, ale nedostali jsme žádné velké nabídky,“ řekl. „Doufejme, že nic nedostaneme, ale pokud to získáme, jako každý jiný klub, podíváme se na to.“

„Nevím, kde je Bank of England pro Thomase Sochika, ale řekl jsem s Declanem, že to bude vyžadovat Bank of England a Royal Bank of Scotland. Česká banka by měla být stejně jako pro Thomase!“

Moise hovoří o evropských vyhlídkách

Bývalý manažer Evertonu a Manchesteru United byl optimistický při řešení obav, že mnoho velkých jmen bude vyřazeno v případě, že se jejich show Ligy mistrů fantasy objeví prázdná, což naznačuje, že nevěří, že by Hammers měli zajistit kontinentální fotbal, aby zabránili odliv talentů. .

„Když jsme podepsali smlouvu s Thomasem Sochikem, přivedli jsme ho, aby nám pomohl vyhnout se přistání,“ dodal. “Declan Rice hrál v sestupovém týmu a Jesse nám přišel pomoci získat pár zápasů.”

“Abych se otočil a řekl, že budeme muset být v Lize mistrů, abychom si je udrželi, myslím, že všichni tito hráči poděkují Lost Hamu za to, že jim pomohl dostat jejich kariéru zpět na správnou cestu a nasadit je pravá strana směru. “

“Doufám, že Ligu mistrů dokážeme, ale pokud ne, nevidím, že by to měl být důvod, proč si je můžeme udržet. Největší věc, kterou by každý fotbalista chtěl vidět, je, že klub dělá pokroky,” a jsou individuálně. Pokrok. “

Větší obrázek

V sezóně, ve které se všichni Everton, Liverpool a Tottenham ujali vedení, než se dostali do různých stupňů, byla Hummersova iniciála pod radarovým nábojem v první evropské trhlině za posledních pět let jedním z dějových linií sezóny. .

Sklouznutí Chelsea proti West Bromu tento víkend nechalo dveře otevřené Moise – ve svém druhém kouzlu na londýnském stadionu, který se vrátil v prosinci 2019, aby se vyhnul sestupu – a jeho týmu posílil své první čtyři nároky.

Vítězství nad Wolverhamptonem v pondělí by je katapultovalo na čtvrté místo nad Blues – i když by tato porážka mohla být potenciálním smrtelným úderem v přeplněném závodě, který zahrnuje také Reds Juergena Kloppa a stranu Tottenhamu Jose Mourinho.

Rice mezitím pravděpodobně v příštích měsících jeho akcie dále porostou poté, co účinně hrál v soutěži první volby, aby během mezinárodní pauzy v březnu soutěžil o Anglii, na jeho výkon zapůsobil Gareth Southgate, vedle Calvina Phillipsa z Leedsu United Střední čára

