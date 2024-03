Ženich nosí ve svatební den sluchátka Vision Pro od Applu

Jeden ženich měl ve svůj svatební den na sobě náhlavní soupravu Apple Vision Pro se smíšenou realitou, aby mohl natáčet pohlcující fotografie a videa, na které se bude v budoucnu dívat.

softwarový inženýr Jacob Wright X (dříve známý jako Twitter) se stal virálním, když 10. února sdílel fotografii, na které má na sobě sluchátka Apple Vision Pro vedle své zmatené nevěsty na jeho svatbě v Utahu.

Wright říká, že sluchátka za 3500 dolarů během obřadu nenosil z úcty ke své ženě Cambrie.

Na focení po obřadu a během svatby si ale vzal sluchátka Vision Pro.

„Nenosil jsem to na večírek z úcty ke své ženě.“

V rozhovoru s FuturismusWright, který pracuje v AI startupu Runpod, říká, že náhlavní soupravu Vision Pro nosí v batohu, který nosí stále s sebou. Když se tedy svatebčané fotili, běžel ke svému autu a zachytil ji uprostřed natáčení.

„Nenosil jsem to na večírek z úcty k Bohu a své ženě,“ říká Wright. Futurismus.

„Ale poté, co jsme vystoupili.“ [of the ceremony]Fotili jsme – jako družičky a mládenci a tak – a jen ze srandy jsem řekl: „Hej, v batohu mám Apple Vision Pro.“

Podle kusu v Brána SF, Wright požádal svou neochotnou novomanželku o svolení nosit sluchátka Vision Pro na fotkách po večírku, ale nakonec ustoupila.

Na fotografii, která se široce šířila na X, Cambry drží kytici květin a dívá se na svého manžela se sluchátky Vision Pro. Mezitím Jacob natáhne ruku a sevře prsty, aby mohl ovládat obrazovku, kterou vidí jen on.

Zatímco nevěsta na fotce vypadá rozrušeně, Cambri říká, že nebyla tak „nervózní“, jak na fotce vypadá.

„Něco, co ukážeme našim dětem za 20 let.“

Wright říká, že díky nošení náhlavní soupravy byl schopen zachytit pohlcující fotografie a videa páru, na která se budou moci jejich rodiny ohlížet.

„Mám tam video, kde jsem se všemi družičkami, všemi mládenci, všemi, kteří se zúčastnili večírku,“ říká Jacob. Futurismus.

„Myslím, že by bylo opravdu skvělé ukázat to našim dětem za 20 let.“

Wright předpokládal, že jeho budoucí rodina by mohla vidět jeho pohlcující fotografie a videa jako „hologram nebo tak něco“.

Navzdory neuvěřitelnému humbuku kolem headsetu Vision Pro prý prodeje vzrostly pomaleji – Někteří zákazníci vracejí produkt VR.

Obrazové kredity: Obrázky přes X/@jahvascript