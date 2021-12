Několik majitelů Google Pixel 6 a 6 Pro nahlásilo náhodně rozbitou obrazovku

Na konci tohoto příběhu jsou přidány nové aktualizace……

Google Pixel 6 a Pixel 6 Pro jsou nejnovějšími účastníky vlajkové lodi řady Pixel. Zatímco recenzenti chválili hardware pro jeho jedinečný vzhled fotoaparátu a celkový výkon, zážitek ze softwaru lze shrnout jako přinejlepším průměrný.

Od jeho vydání v polovině října se o něm hlásilo mnoho majitelů Chyby a závady To mnohým zkazilo zážitek z Pixelu. I když je hardware působivý, zdá se, že někteří mají problémy s obrazovkou.

podle Poslední ZprávyMnoho uživatelů Pixel 6 a Pixel 6 Pro si stěžuje, že obrazovka jejich telefonu náhodně praskne bez jakéhokoli fyzického poškození.

Zatímco někteří říkají, že jim praskla obrazovka, když ji měli v kapse, jiní tvrdí, že praskla automaticky, když telefon nabíjeli.

Lidé říkají, že praskliny se objevují z ničeho nic, což je opravdu zvláštní, protože Pixel 6 a Pixel 6 Pro jsou chráněny Corning Gorilla Glass Victus, dosud nejsilnějším sklem společnosti.

Na obrázku níže můžete vidět, jak prasklina vypadá uživateli, který tvrdí, že si praskliny všiml, když vyndal telefon z kapsy.

Ahoj lidi, mám 6 pro asi 4 dny a jen tak mi to náhodně prasklo v kapse. Mám na něm ochranné pouzdro Otterbox a ještě bez ochranného tvrzeného skla, protože ho nelze nikde sehnat. Telefon nespadl, nebyl umístěn na cizím místě ani na něj nebyl vyvíjen tlak. Právě jsem to vytáhl z přední kapsy a sekl jsem to z pravé spodní strany nahoru do poloviny obrazovky. Má ještě někdo podobné problémy nebo blízko? Vím, že to někdo upustil a prasklo to, ale to je divné, jen náhodné prasknutí podél obrazovky.

