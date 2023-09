Semifinále US Open se odehrálo v úmorném vedru v New Yorku

Autor: Andy Sims, Pennsylvania, New York

Carlos Alcaraz se přiblížil k obhajobě titulu na US Open poté, co porazil Alexandra Zvereva a dostal se do semifinále.

Utká se s Daniilem Medveděvem, který varoval, že hráč může během vítězství nad Andrejem Rublevem „umřít“ v horku dosahujícím 90 stupňů a vlhkosti, která vysává energii.

Aryna Sabalenková předvedla své svaly jako nasazená světová jednička, když porazila čínskou mladou ženu Zeng Qinwen, zatímco Madison Keysová překvapila wimbledonskou šampionku Markétu Vondroušovou.

Zde se PA News zaměřuje na 10. den US Open.

Daniil Medveděv se snaží uklidnit (Seth Wenig/AP) Foto Seth Wenig



Největší vzrušení přinesla soutěž žen ve čtyřhře, kde Laura Siegmund a Vera Zvonareva porazily Victorii Azarenkovou a Beatrice Haddad Mayaovou 5:7, 7:5, 6:4 v impozantním zápase, který trval tři hodiny a 12 minut.

Joe Salisbury a Američan Rajeev Ram se dostali do semifinále ve čtyřhře mužů.

Obhájce titulu, který v New Yorku usiluje o třetí titul v řadě, se utká s druhými nasazenými Ivanem Dodigem a Austinem Krajicekem.

Pětinásobní mistři Alfie Hewitt a Gordon Reed postoupili do semifinále mužské čtyřhry na vozíku.

Markéta Vondroušová odstoupila (Jason Decro/AP) Foto Jason Decro



Muži: Andrey Rublev (8), Alexander Zverev (12). Ženy: Markéta Vondroušová (9), Cheng Qinwen (23).

Středem dění je ženské semifinále, Češka Coco Gauffová se utká s Karolínou Muchovou, nasazenou desátou, a Sabalenka, nasazená světová jednička z Běloruska, se utká s druhou Američankou v semifinále Keysovou.