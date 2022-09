10 tipů, jak žít s Covidem a žít normální život

Získejte posilovací dávku. Začněte očkováním nebo podáním posilovací dávky. Přečtěte si tuto otázku a odpověď a získejte odpovědi pro předplatitele Začněte očkováním nebo podáním posilovací dávky. Přečtěte si tuto otázku a odpověď a získejte odpovědi pro předplatitele Otázky ohledně nových boosterů

Skryjte se, když je to snadné. Nikdo nechce nosit masku celý den, takže buďte strategickí. Obvykle nenosím masku do práce, ale na přeplněné setkání ano. Možná si budete chtít vyrobit masku v obchodě s potravinami; Je to budova plná cizích lidí a pravděpodobně tam bude i covid. Masku si dejte v ordinaci lékaře nebo při dojíždění, pokud jedete veřejnou dopravou. Rizika se kumulují, takže pokaždé, když nosíte masku ve vysoce rizikové situaci, snižujete své šance na nákazu virem.

Maska při cestování. Při cestování se zvyšuje riziko kontaktu s virem Covid. Snižte ji tím, že budete nosit masku na bezpečnostní lince a na přeplněných stanicích. Letadla mají účinné ventilační systémy, které filtrují vzduch každých pět minut, ale stále nosím masku. Pokud je to dlouhá cesta a nechcete nosit masku, zvažte její nošení Během procesu nastupování a vystupování z letadla, kdy je ventilační systém uzavřen. Zde je cestovní tip od odborníků na viry: Během letu zapněte trysku ventilátoru a umístěte ji tak, aby foukala na váš obličej, abyste zabránili případným pohybujícím se virovým částicím.

Vyhněte se davům. Zda budete dbát této rady, pravděpodobně závisí na vašem celkovém riziku. Mladí a zdraví lidé, kteří byli očkováni, se mohou rozhodnout trávit čas v přeplněných vnitřních prostorách. Lidé, kteří jsou starší nebo mají základní zdravotní stav, mohou Pokud jde o stolování, sportovní akce a koncerty, vyberte si venku. A na akce v interiéru, jako je návštěva kina nebo divadla, může být opatrnost stále ochotná nosit kvalitní masku.

Zkontrolujte úrovně přenosu komunity. Sledování počtu případů ve vaší komunitě vám může pomoci při výběru. Ve Spojených státech, když se podíváte na mapu úrovní přenosu z Sledování počtu případů ve vaší komunitě vám může pomoci při výběru. Ve Spojených státech, když se podíváte na mapu úrovní přenosu z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí ujistěte se, že pomocí rozbalovací nabídky uvidíte „přenos komunity“, nikoli „úrovně komunity covid-19“, což je ukazatel toho, jak jsou nemocnice řízeny a není relevantní pro osobní rozhodování.

Mějte odvrácený plán. Lidé starší 50 let a lidé s vysokým rizikem jsou způsobilí užívat Paxlovid, vysoce účinný antivirotikum. Musíte začít do pěti dní poté, co se objeví diagnóza nebo příznaky, takže je důležité promluvit si se svým lékařem a udělat si plán, jak rychle získat předpis, pokud jej budete potřebovat.

Myslete na vnitřní vzduch. Přidáním přenosného čističe vzduchu do prostoru lze efektivně zdvojnásobit větrání v místnosti. Požádejte svého zaměstnavatele o poskytnutí přenosných čističů vzduchu do kancelářských prostor a zasedacích místností. Zeptejte se, jak často se filtry mění. Můžete se také zeptat svého zaměstnavatele, jaké kroky byly podniknuty ke zlepšení kvality vnitřního ovzduší v kanceláři. Mnohá ​​pracoviště modernizovala své vzduchové filtry na filtry nemocniční kvality. (V ideálním případě vaše pracoviště používá něco, co se nazývá filtry MERV-13, ale některé systémy zvládnou pouze filtry MERV-11.)

Používejte domácí testy moudře. Negativní domácí test sice znamená, že nemusíte být nakažliví, ale nezaručuje, že se virem nenakazíte. Pokud máte příznaky nachlazení nebo se necítíte dobře, zvláště pokud jste byli vystaveni viru nebo jste ve vysoce rizikové situaci, jako je cestování nebo koncert v hale, měli byste se držet dál od ostatních nebo se schovávat, dokud vaše příznaky neustoupí – i když je váš test negativní.

Zůstaňte doma a mimo práci, když jste nemocní. Jednou z největších lekcí této pandemie je, že bychom nikdy neměli chodit do kanceláře s nachlazením nebo bolestí v krku. Zůstaňte doma a přibližte se, pokud se cítíte dostatečně pohodlně na práci.