Nováček Námořní basketbalové ligy doufá, že udrží ženy na hřišti

Navy Women’s Basketball Association (MWBA) byla vytvořena pro lidi jako Ellen Hatt.

Pětadvacetiletá rodačka z Halifaxu ukončila v roce 2019 čtyřletou kariéru v ženském basketbalovém týmu Acadia.

Promoce však přinesla náhlý konec její fotbalové kariéry.

„Byla to pro mě taková identita,“ řekl Hatt. „Ale neměl jsem kam jít hrát.“

Vstupte do MWBA, amatérské ligy založené Bradem Gainesem, bývalým šéfem basketbalu pro New Brunswick.

Zhruba dva roky poté, co byla představena, má hra MWBA ​​​​začít v sobotu se šesti týmy z New Brunswicku a Nového Skotska, které všechny dorazí na hřiště Leo Hayes High School ve Frederictonu.

The Hat, Halifax Thunder, odehrají svůj první zápas v historii ligy proti Moncton Mystics ve 14:00 SEČ. Sezóna trvá do posledního červnového víkendu a play-off se odehraje na Saint Mary’s University v Halifaxu.

Hatt řekla, že „není pochyb“ v její mysli, že když Thunder, která měla také středoškolský soutěžní cestovní tým, ve kterém hrála, přidala tým MWBA, ke kterému by se připojila.

Kromě toho liga zaplňuje basketbalovou mezeru, kterou ztratila před třemi lety.

„Poskytuje to ženám místo, kde mohou hrát, protože ve sportu vidíme mnohé, kde neexistují žádné jiné cesty, jak se ženy dále rozvíjet,“ řekl Hatt.

Liga se zrodila prostřednictvím volání Zoom

V prvních dnech pandemie se Guinness připojil k výzvě Zoom organizované místním trenérem, která zahrnovala otázky a odpovědi s tehdejší kanadskou trenérkou ženského basketbalu Lisou Thomedesovou.

„Jednou z otázek bylo, jak může Kanada nadále stoupat ve světovém žebříčku?“ Janes vzpomíná. A Lisa řekla: „Jsme jediná země s nejvyšším hodnocením FIBA, která nemá NBA. „Tohle je opravdu zaseknuté.“

A tak Janes začala zapisovat věci na „zadní stranu ubrousku“. Samostatně komunikoval s Thomidis, stejně jako s ředitelem výkonu kanadského basketbalu Mike Mackayem a komisařem kanadské elitní basketbalové ligy Mikem Morialem.

Jedním z nejrychlejších úspěchů Guinnesse bylo, že pro něj byla profesionální liga finančně nepřijatelná.

„Vždycky jsme říkali, že tuto ligu chceme provozovat profesionálně, ale je to čistě amatérská liga,“ řekl.

Za tímto účelem řekl, že každý tým bude mít rozpočet kolem 10 000 $ a všechny náklady na hráče pokryje liga, která má dohody s hotely a potravinami.

Kolem června 2020 Jane oslovila Tasya McKenna, basketbalovou trenérku Nového Skotska, která hrála pět let na Lakehead University, než v roce 2011 promovala.

Záměrem bylo přivést McKennu k práci komisaře. Timberlea, NS, trvalo až do října téhož roku, než nabídku přijal.

„Prodalo mě to, že bych si přál, aby byl poblíž, když jsem hrál,“ řekl 33letý McKenna. „Pak další kus byl, Kam půjdu, až skončím s hraním?…Moje rozhodnutí je buď přestat hrát, nebo jít ven. A v té době to nebyla jen volba, kterou jsem chtěl udělat.“

Místo toho šel McKenna na trénink do St. Mary’s. Stejně jako Klobouk našla příležitostné hry, do kterých se mohla zapojit, ale nakonec zjistila, že ztratila krok a odešla do důchodu.

První krok k profesionální lize

McKenna řekl, že MWBA ​​​​může hráčům jako ona pomoci pokračovat v rozvoji jejich schopností v dnešním konkurenčním prostředí s cílem jednoho dne vést k plnohodnotné profesionální lize.

„Sportovci po celé zemi to chtějí,“ řekl McKenna. „Není to jen tady v Maritimes. Slyšeli jsme Natalie Achonwovou a Bridget Carltonovou z našeho seniorského ženského národního týmu také mluvit o tom, že je to potřeba pro ženy z pobřeží. k pobřeží.“ .

Jako komisař si McKenna představuje sdružení, které zahrnuje hlas sportovců ve všech aspektech rozhodování. Řekla, že to je obzvláště důležité v mladé ženské lize, kde hráčky fungují jako matky na jiných plných úvazcích.

Plně funkční profesionální liga, jako je CEBL na straně mužů, by mohla některé z těchto obav rozptýlit.

„Snem je, že se to stane. Ať už přes nás nebo přes někoho jiného, ​​pro mě je to jedno. Důležité je jen získat tu ligu,“ řekla.

Dopad na budoucí hráče

Generální manažer kanadských žen a vysoce výkonný manažer Denis Degnard řekl, že Světová fotbalová liga by mohla mít pozitivní dopad.

„Uvidíte malé holčičky: ‚Ach, tohle je sport, kterého bych se moc ráda účastnila. Tady jsou pro mě možnosti hrát i mimo univerzitu. „Protože to je to, co se stalo od 21 let, bum, všechno se zastaví,“ řekl Denyard. „Stále však máte 35leté hráče, kteří hrají profesionální nebo poloprofesionální klubový basketbal v každé jiné zemi.“

Ve skutečnosti Gaines řekl, že věk hráčů se pohybuje od zhruba 25 do 40 let. Řekl, že liga přijala kolem 170 hráčů prostřednictvím online portálu, včetně příspěvků z Pákistánu, České republiky a Spojených států.

Janes působí jako generální manažer Fredericton Freeze. Doufá však, že liga bude soutěžně vyrovnaná.

„To je pro mě pořád ta největší věc,“ řekla Janes, „že ženy budou hrát. A pokud náš tým vyhraje, je to skvělé. Halifax vyhrává, skvělé. Ale vidět oslavu žen v tomto sportu je číslo jedna.“ řekla Janes.

Stejně jako McKenna doufá, že tak či onak povede MWBA ​​​​do Pro League. Zrovna minulý týden se organizace s názvem HoopQueens propagovala jako první placená ženská basketbalová liga v Torontu a oznámila, že začne hrát v červnu.

Mezitím má Hatt v úmyslu ovlivňovat svou komunitu prostřednictvím své hry. S kolegou založila podcast s názvem Now’s The Time.

Tato tři slova slouží jako přesná reprezentace cílů MWBA.

„Co je na tom opravdu skvělé, je to, že je to první svého druhu,“ řekl Hatt. „Opravdu nikde jinde v Kanadě není MWBA.“

„Jednoho dne z toho možná vyroste nejen Námořní ženská basketbalová asociace, ale celá Kanada.“