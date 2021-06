Pavlyuchenkova porazila v Paříži Rybakinu, aby dosáhla poloviny grandslamového turnaje

Ruská Anastasia Pavlyuchenkova se konečně dostala do semifinále Grand Slamu v 52. době otázky, když v úterý na French Open porazila Kazachstánku Elenu Rybakinovou 6-7 (2) 6-2 9-7.

29letá žena ve čtvrtfinále v jednom ze čtyř velkých týmů šestkrát prohrála, ale i přes časné nervy využila všechny své zkušenosti k tomu, aby porazila svého dvojitého partnera v vyčerpávajícím odpadu.

Psychicky to bylo velmi obtížné, “řekla Pavlyuchenková. „Byl jsem dnes ráno velmi nervózní, ale to je tenis. Oba jsme chtěli vyhrát přirozeně, je to sport. Bylo důležité to znovu naservírovat, to byl pro mě klíč.“

21letá Rybakina vypadala, že má pod kontrolou své první grandslamové čtvrtfinále, když si v prvním setu otevřela náskok 4: 1, ale Pavlyuchenková tvrdě zasáhla a vynutila si tajbrejk.

Ruska ve druhém setu nabrala na obrátkách, aby vyrovnala zápas, a v napjatém zakončení držela nos vpředu.

Rybakina, který ve čtvrtém kole porazil Serenu Williamsovou, podržel své podání třikrát, aby přežil ve třetím setu.

Ale 21. semeno selhalo počtvrté, takže soutěž skončila krotkým dvojchybou.

Pavlyuchenkova se setká s kolegy semifinalistkou Tamarou Zidansekovou o místo v sobotním finále poté, co Slovinec bojoval dlouhý boj proti Španělce Paule Padusové. Přečtěte si více

Ruské boje

Přes 12 titulů WTA během své kariéry Pavlyuchenkova na jednom z hlavních turnajů moc nezasáhla.

Když Rybakina začala, když v neděli skončila proti Williamsu, tiše si vybírala pozice, aby se ujala velkého vedení, vypadalo to, že Pavlyuchenková opět míří ze čtvrtfinále, když na Australian Open třikrát prohrála a jeden na dalších třech turnajích .

Ruska na cestě zpět udělala dobře, ale tajbrejk vyklouzl, když prohrála 5: 0 a bekhendový bekhend do sítě nadal set její 21leté soupeřce.

Pavlyuchenkova, nasazená 31, vzala první set ve druhém setu v šesté hře, přestože sklouzla při zvedání Rybakinovy ​​střely do sítě.

Třetí set přišel v bitvě závětí, když ji Pavlyuchenková překonala, aby se dostala do semifinále grandslamového turnaje ve snaze zaostat za rekordními 53, které potřebovala Češka Barbora Strycová, když tak učinila ve Wimbledonu v roce 2019.

Pavlyuchenkova uvedla, že její bojové instinkty přinesly rozdíl.

„Když jsem na hřišti, dělám svou práci a bojuji a chci zabít svého soupeře pokaždé, když hraji. To je rozdíl,“ řekla.

Naše kritéria: Zásady důvěryhodnosti společnosti Thomson Reuters.