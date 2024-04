Nesnesitelná lehkost bytí (1988)

Snímek Nesnesitelná lehkost bytí spřádá na pozadí Pražského jara 1968 příběh tří velmi skutečných umělců a jejich cesty láskou, sexem a revolucí. Film začíná představením Thomase (Daniel Day-Lewis), velmi okouzlujícího sukničkáře a vysoce inteligentního politického lékaře. Během všech svých známostí na jednu noc a sexuálních setkání bez emocí měl jen jednu opravdovou milenku; Sabina (Lena Olin) je svůdná a bezstarostná umělkyně. Když Thomas obdrží výzvu na operaci v lázních, potká ženu svých snů; Teresa (Juliette Binoche) je plachá servírka, která sní o tom, že opustí svůj nudný, nenáročný život a zamíří na místo s intelektuály. Když se Thomas vrátí do Prahy, objeví se u jeho dveří a rychle se spolu nastěhují.

Tento krok mu zcela změní život. Už nemá mnoho dobrodružství a pobytů na jednu noc, ale místo toho si udělá čas na Terezu doma se Sabinou po jejím boku. Když Tomáš požádá Sabinu, aby sehnala Terezu práci, vydají se všichni tři na cestu plnou sexuálního napětí, intelektuálních debat a uměleckých divů. Tento milostný trojúhelník je však přerušen, když přes Československo projedou sovětské tanky, které ohrozí svobodu tří postav, které se poté rozhodnou uprchnout do Švýcarska. Tou dobou už jsou Thomas a Teresa dávno manželé a Sabina se seznamuje s novým mužem Franzem (Derek De Lint), ženatým mužem, který kvůli ní nakonec opustí svou ženu a rodinu. Hrozba závazku vyžene Sabinu pryč a ona se přestěhuje do Spojených států a zmizí během třetího dějství filmu.

Toto je nejzajímavější dílo, protože zkoumá turbulentní vztah mezi Thomasem a Terezou. Tereza si uvědomuje, že je na něm příliš závislá, zatímco on ji mohl kdykoli opustit, a tak se vrací do Prahy, kterou nyní ovládají Sověti, a Thomasova láska k ní ho přiměje, aby se tam vrátil. Thomasovy politické hodnoty, včetně článku, který napsal, že kritizoval Sovětský svaz a „naznačoval“, že by si měli všichni vypíchnout oči, samozřejmě Sovětům nesedí a žádají ho, aby podepsal dopis, kterým se distancuje od jeho článku. Thomas se cítí příliš hrdý a nabídku odmítne, což vede k tomu, že přijde o licenci a bude se muset spokojit s tím, že se stane pokorným umývačem oken. Své ženské touhy ale skrýt nedokáže a jeho zrada dožene Terezu ke stejnému zločinu. Nakonec její stud a možnost, že by jejím nepohodlným milencem mohl být sovětský vyděrač, přivedou manžele k tomu, že se přestěhují na venkovskou vesnici a žijí spolu.

Nejkrásnější a nejromantičtější prvky filmu jsou zachyceny, jakmile se přestěhují do vesnice. Bez pokušení nevěry a moci politických intrik je jejich život veselý a jednoduchý. Tomáš celý den pracuje na poli, zatímco Tereza vaří a uklízí, a nikdy to nemají daleko od sebe. Během výletu do relativně místního baru má Thomas příležitost mít poměr, ale rychle obrátí svůj pohled zpět na Terezu, aby ukázal, že je s ní konečně kompletní. Tento šťastný vztah poskytuje ohromující uspokojení a uzavření pro chaotický život, který dosud žili.

Zvýrazněním tohoto dokonalého snímku jsou tři elektrizující představení, skvěle upravený scénář plný krásných, vzrušujících dialogů a dost možná nejlepší kinematografie 80. let. Day-Lewis dokonale ztělesňuje Thomasův šarm s jemným charismatem, díky kterému mám na něm oči přilepené pokaždé, když se objeví na obrazovce. Mladá Juliette Binoche je sladká, plachá a emocionálně silná, ale svou roli hraje s velkou dovedností. Lena Olin je nesmírně svůdná a vyzařuje z ní pocit svobody, jaký jste kdy neviděli. Všechny tyto postavy jsou velmi lidské, což znamená, že mají svůj podíl na chybách a herecké výkony dokonale vystihují jejich podstatu.