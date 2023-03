Stručné shrnutí trendů AP ve 14:24 EST | národ a svět

Kvůli incidentu v Gruzii čelí desítky obvinění z domácího terorismu

ATLANTA (AP) Více než 20 lidí z celé země čelí obvinění z domácího terorismu poté, co desítky mladíků v černých maskách zaútočily na budova policejního výcvikového střediska v zalesněné oblasti u Atlanty, která se stala mezi úřady bodem sváru. a levicově smýšlející demonstranty. Hořící lahve a kameny byly házeny na policisty během nedělní demonstrace v Cobb City, kde byl v lednu na protestu policisty zastřelen ekologický aktivista Manuel Esteban Paez Teran neboli „Tortuguita“.

Archeologové v Egyptě objevili sochu podobnou sfingě z římské éry

Káhira (AFP) – Archeologové objevili sochu podobnou sfingě z římských dob a zbytky mauzolea ve starověkém chrámu v jižním Egyptě, uvedly úřady. Ministerstvo pro památky v pondělí uvedlo, že artefakty byly nalezeny v chrámu Dendera v guvernorátu Qena, 280 mil (450 kilometrů) jižně od hlavního města Káhiry. Archeologové se domnívají, že úsměvné rysy sochy mohou patřit římskému císaři Claudiusovi, který rozšířil vládu Říma do severní Afriky v letech 41 až 54 našeho letopočtu. Archeologové také našli kamennou desku z římské éry s démotickými a hieroglyfickými nápisy a plánují další studium.

Paříž: Katedrála Notre Dame se má znovu otevřít v prosinci 2024

PAŘÍŽ (AP) – Francouzští představitelé uvedli, že přestavba katedrály Notre-Dame v Paříži postupuje dostatečně rychle na to, aby se mohla znovu otevřít návštěvníkům a věřícím na konci roku 2024, necelých šest let poté, co požár zničil její střechu. V blízkosti památníku je galerie, která ctí stovky řemeslníků, kteří na něm pracují. Armádní generál odpovědný za masivní rekonstrukci uvedl, že ikonická věž katedrály, která se zřítila při požáru, se začne nad památníkem postupně objevovat letos. „Návrat věže na pařížské nebe bude… symbolem našeho vítězství v bitvě u Notre Dame,“ řekl. Francouzský ministr kultury uvedl, že práce budou pokračovat i po znovuotevření pro veřejnost.

Vuitton přitahuje hvězdy, zatímco McCartney přivádí koně na pařížskou výstavu

PAŘÍŽ (AP) – Zemité vůně lechtaly hosty v nose, když vcházeli do rezidence Stelly McCartney: Manéž. Brzy následovalo lapání po dechu a chvění zimou, když se náhle bočními dveřmi vyřítilo sedm koní a za nimi bujarý kočár. Pondělní show, která obsahovala jezdecká témata, byla vizuálním a smyslovým prohlášením McCartneyho, prominentního aktivisty za práva zvířat. Živé vzory zobrazené na hnědých manéžních píscích čerpaly inspiraci nejen z koní – s motivy koní, koňské deky inspirující vzhled vlny a mramorovaných vzorů připomínajících koňské kabáty – ale také ze světa parkurového skákání. McCartney využila pompéznosti sportovních a atletických sloganů, aby inspirovala kolekci, která byla ovlivněna jejím původem v krejčovství.

Nafukovací tanky a rakety: česká firma vyrábí trikové zbraně

PRAHA (AP) — České společnosti, která vyrábí více než 30 různých nafukovacích vojenských návnad, včetně tanků, obrněných vozidel, letadel a houfnic, za poslední rok vzrostly prodeje. Mezi její produkty patří raketové systémy HIMARS vyrobené v USA, zbraně, které patří k miliardám dolarů západní vojenské pomoci, která pomohla Ukrajině bojovat proti Rusům od invaze z 24. února. Generální ředitel společnosti Inflatech Vojtěch Fresser neřekne, zda jeho návnady používaly ukrajinské síly. Návnady mohou oklamat nepřátelské kamery, termokamery a radary, aby si myslely, že lokalizovaly cenný cíl, a použít drahé střely k jejich zničení.

Virginia DOC říká, že audiokazety z popravy by měly zůstat v tajnosti

RICHMOND, Va. (AP) – Oddělení nápravných zařízení ve Virginii zaznamenalo za poslední tři desetiletí nejméně 30 poprav, ale neplánuje kazety zveřejnit. Ministerstvo zamítlo žádost Associated Press podle státního zákona o veřejných záznamech o zveřejnění nahrávek poté, co NPR získala a informovala o čtyřech z nich. Poskytuje vzácný pohled na popravy, které obvykle vidí jen pár vyvolených, včetně vězeňských úředníků, obětí, rodinných příslušníků, novinářů a duchovních poradců. Několik expertů na trest smrti tvrdí, že čtyři nahrávky poprav z Virginie a 23 dalších v Georgii vydané před dvěma desetiletími jsou považovány za jediné veřejně dostupné nahrávky poprav ve Spojených státech.

Rok po facku Chris Rock znovu představil nový speciál

Rok poté, co dal facku Willu Smithovi na udílení cen Akademie, Chris Rock konečně vyvrátil svůj názor v mocném speciálu, streamovaném živě na Netflixu, ve kterém se komik chlubil, že „trefil tenhle hit jako Pacquiao“. V sobotu večer předvedl osmapadesátiletý komik svůj první speciál od loňského udílení cen Akademie. „Chris Rock: Selective Outrage“ streamovaný živě z baltimorského Hippodrome byl prvním vpádem Netflixu do streamování. Téměř na začátku rockové pozice zavtipkoval: „Každý, kdo říká slova bolet, nedostal pěstí do obličeje.“

Amitabh Bachchan se zranil při natáčení filmu v Indii

Bombaj, Indie (AP) – Amitabh Bachchan říká, že se doma zotavuje ze zranění, které utrpěl při natáčení filmu v jižní Indii. 80letá hvězda Bollywoodu na svém blogu zveřejnila, že si při práci v Hajdarábádu na sci-fi „Project K“ poranil žebra. Bachchan napsal, že trpí poškozenou chrupavkou žeber a natržením svalů a doporučil mu, aby odpočíval. Řekl, že jeho práce na filmu byla pozastavena, dokud nebude vyléčen. ‚Project K‘ má vyjít v roce 2024. Bachchan hrál ve více než 200 hindských filmech od svého průlomu ve filmech ‚Zanjeer‘ nebo ‚The Chain‘ z roku 1973.

Zemřel herec z Černé laguny Rico Browning

Zemřel Rico Browning, nejlépe známý pro roli Gill Mana ve filmu o příšerách Tvor z Černé laguny z roku 1954. Jeho rodina novinářům řekla, že Browning zemřel 27. února ve svém domě v Southwest Ranches na Floridě. Bylo mu 93 let. Browning spolupracoval na původním Flipperu z roku 1963, který se později stal populárním televizním seriálem. Pro Ocala Star Banner v roce 2013 řekl, že s nápadem na příběh přišel po cestě do Jižní Ameriky, aby odchytil sladkovodní delfíny v řece Amazonce. Řekl, že dokázal zadržet dech na několik minut pod vodou, což mu pomohlo hrát Gill-Mana v plaveckých scénách. Ostatní herci hráli stvoření na Zemi.

Úředníci tvrdí, že poslední vykolejení v Ohiu nepředstavuje žádné veřejné riziko

SPRINGFIELD, Ohio (AP) – Úřady v Ohiu tvrdí, že neexistuje žádný náznak jakéhokoli rizika pro veřejné zdraví v důsledku vykolejení nákladního vlaku Norfolk Southern mezi Daytonem a Columbusem, druhého vykolejení vlaku společnosti ve státě za měsíc. Norfolk Southern uvedl, že 28 z 212 vozů ve vlaku směřujícím na jih, včetně dvou prázdných cisteren, vykolejilo v sobotu krátce před 17:00 ve Springfield Township poblíž okresního obchodního a výstavního parku. Obyvatelům žijícím v okruhu 1000 stop bylo řečeno, aby se preventivně ukryli, ale úředníci brzy v neděli uvedli, že „v tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by došlo k jakémukoli zranění nebo riziku pro veřejné zdraví.“