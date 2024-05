Thomas Masen hovoří o svých českých kolezích uchazečů o Oscara

Pokud připravíte spiknutí bratřicož je oficiální nominace České republiky na Oscara za nejlepší mezinárodní film, by jako scénář získal studiové poznámky, které by jej označily za „neuvěřitelné“ a „přehnané“.

Dva bratři – Józef a Radek Mašínovi, synové legendárního protinacistického odbojáře Józefa Mašína – se chopí zbraně proti komunistickému režimu v Československu, provádějí cílené zabíjení a sabotáže. Když je úřady obklíčily, prostříleli se a vydali se na smrtonosný útěk do Západního Berlína, přes Československo a východní Německo, zatímco je v mrazu pronásledovali vojáci Rudé armády a 20 000 východoněmeckých policistů v největší honičce. Dějiny války. Ale příběh vyprávěný režisérem Thomasem Machenem bratři Všechno je to pravda.

„Je to velmi dojemný a inspirativní příběh,“ říká ve svém článku Massen, vzdálený příbuzný bratrů Massinových. THR představuje Panel napájen Vision Media. „Můj pradědeček patřil do stejné rodiny jako generál Joseph Massine, ale bylo tam asi 12 bratrů, takže je to opravdu složité,“ říká. „Bojovali jsme o to, abychom tento příběh uvedli na plátna, financovali ho a přinesli veřejnosti téměř 10 let.“

Navzdory jejich hrdinským činům zůstává příběh bratrů Masinových v České republice stále kontroverzní. Bratři jsou dodnes mnohými považováni za zločince a vrahy – zabili šest lidí, když se probojovali ze země – nálepky, které jim dal bývalý komunistický režim, který soudil a popravoval další členy maasinského odbojového „gangu“.

„Stále existuje široce šířený příběh, který se vrací do komunistické éry a který je vykresluje jako darebáky,“ říká Massen. „Ale druhý důvod, myslím si, že jejich příběh je stále velmi kontroverzní a v České republice je široce diskutovaný, je ten, že jich skutečně bylo několik [resistance fighters] Bratři Massinovi a jejich přítel Milan přežili [Czechs] Uctěme ty lidi, kteří zemřeli během odboje, ale ironicky nebudeme ctít ty, kteří přežili, protože nám připomínají, že 90 % národa se bálo aktivně vzdorovat brutální sovětské a komunistické moci.

Adaptace Marka Epsteina podle knihy faktu Rukavice Napsala Barbara, dcera Josepha Machina, bratři Hrají Oscar Hess a Jan Nedbal jako Josef a Radek a Tatiana Dyková jako matka bratrů Zdena Mašínová. Prodám žluté pouzdro bratři po celém světě.

Přestože se může pochlubit zlomkem hollywoodského produkčního rozpočtu, bratři Film působí impozantním dojmem, zejména vrcholné pronásledování a obléhání, které zahrnuje, jak říká Machin, „10 kusů starověkého vojenského vybavení, včetně tanku, bezpočtu zbraní, bezpočtu výstřelů a dokonce i těžké kulometné palby. „Což jsme udělali za dva dny!

Celkem se inscenace natáčela 37 dní na 70 místech. „Řekněme, že to byl boj,“ říká Masen.

Ale prý to stálo za to.

„Hlavním tématem filmu a jedním z hlavních poselství je, že za svobodu je třeba bojovat bez ohledu na osobní oběti,“ říká. „Když na vás někdo střílí, musíte mu střelbu oplatit. [This] Toto je poselství, které jim adresoval otec bratrů, kterým je pamatovat na to, že bránit svou zemi a svobodu svého lidu je hlavní povinností každého uvědomělého Čecha, nebo obecně každého uvědomělého člověka. Toto je dědictví jejich otce a také doufám, že je to dědictví, které přijde po zhlédnutí tohoto filmu.

Toto vydání THR představuje Sponzorováno společností Dada Films.