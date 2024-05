Náhled: Česká republika U17 vs Srbsko U17 – Předpověď, týmové novinky, sestavy

Sports Mole hodnotí nedělní zápas mistrovství Evropy hráčů do 17 let mezi Českou republikou do 17 let a Srbskem do 17 let, včetně předpovědí, týmových novinek a možných sestav.

Česká republika U17 A Srbsko U17 Tým bude usilovat o prvenství ve skupině B, když se utká v nedělním zápase mistrovství Evropy hráčů do 17 let. Oba týmy posbíraly ze svých zápasů šest bodů a Česko je na rozdíl branek první. Náhled zápasu Česká republika si poprvé od umístění na druhém místě na turnaji v roce 2006 zajistila místo ve vyřazovacích kolech. Vylétli z bloků s dominantní výhrou 5:0 nad hostitelem turnaje Kyprem, než ve čtvrtečním souboji s Ukrajinou dali další volné bodování. Lukáš Modrý Ve 12. minutě vstřelil penaltu, aby k tomu připravil půdu Ondřej Pincsa Ve druhém poločase vstřelil dva góly a pečetil vítězství na 3:0. Česká republika, která si zajistila postup do čtvrtfinále, se kvalifikuje jako lídr skupiny, pokud se vyhne porážce od Srbska. Určitě si vezmou sebevědomí z toho, že z předchozích pěti zápasů prohráli jen jeden, jedinou prohru mají s Polskem v kvalifikaci. Srbsko si z prvních dvou zápasů odvezlo body, aby si zajistilo kvalifikaci do vyřazovací fáze potřetí za sebou na mistrovství Evropy do 17 let. Potřebovali jediný gól, aby porazili Ukrajinu v prvním kole, než se ve čtvrtek vrátili z gólu a porazili Kypr. Mihailo Cvetkovič Chcete-li zrušit, klepněte v první polovině stopky Petros IoannouRedakce, autor Viktor Stojanovič A Vasilij Kostov Každý dvěma góly pečetil výhru 3:1. Srbsko má nyní poprvé v historii turnaje příležitost dostat se do čela své skupiny po druhém místě v letech 2022 a 2023. Jovan DamjanovičTým prostě musí získat tři body, pokud chce porazit Česko v posledním zápase ve skupině, než se soustředí na čtvrtfinálový zápas proti některému z týmů Rakouska, Dánska nebo Chorvatska. READ Sedmdesát let vzestupů a pádů ve sportu Mistrovství Evropy U17 pro ČR U17: Formát mistrovství Evropy U17 pro Srbsko U17: Novinky týmu Srb Kostov by mohl být po svém gólovém debutu při čtvrteční výhře nad Kyprem odměněn startovním místem Stefan Mladenovič Je také ve sporu o start poté, co byl představen po boku Kostova na konci první poloviny druhého kola. Mezitím prezident České republiky Jerry Zylak Může mít tendenci připomínat Marek Naskos, Adam Sosna A Matyáš Neschvatal. Benxa se bude snažit pokračovat ve své vynikající formě poté, co vstřelil tři branky v prvních dvou zápasech ve skupině. Základní sestava české reprezentace do 17 let:

Yovanoviči. Popanja, Milosavljević, Stojanović, Primović; Maximovič, Rostov, Vasilich; Ranković, Mladenović, Cvetković Základní sestava srbského národního týmu U-17:

Obdržálek. Řehajek, Krbalic, Mesic, Kolesic; Slončič, Naskos; Sosna, Modri, Pinxa; Nafatal Říkáme: Česká republika U17 2-2 Srbsko U17 Oba týmy budou překypovat sebevědomím poté, co ve svých prvních dvou zápasech získaly maximum bodů, ale myslíme si, že se oba dobře připravení hráči budou muset spokojit s remízou v nedělním zápase, ve kterém se Česká republika kvalifikuje jako vítěz skupiny. Chcete-li analyzovat data o nejpravděpodobnějších skóre, skóre a dalších pro tento zápas, klikněte prosím sem.