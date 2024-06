Skotsko v boji s Českou republikou o místo v Lize mistrů po odchodu Rangers z Evropské ligy | fotbalové zprávy

Po odchodu Rangers z Evropské ligy po porážce v osmifinále s Benficou už Skotsko nemá žádné zástupce v evropské soutěži.

Zatímco vítěz letošní skotské Premiership má zaručené místo ve skupinové fázi Ligy mistrů a významnou finanční odměnu – minimálně 30 milionů liber – to se může od příští sezóny změnit.

Situace nastala, protože Skotsku nyní hrozí pád v žebříčku koeficientů UEFA.

Vzorec koeficientu ovlivňuje výkon jednotlivých asociací v Lize mistrů, Evropské lize a Evropské konferenční lize za posledních pět sezón – včetně té aktuální.

Před porážkou Rangers s Benficou vypadl Celtic z Ligy mistrů a Aberdeen vypadl z Evropské ligy, zatímco Hearts a Hibernian prohráli v kvalifikaci.

Koeficientové body Standardní body pro CL, EL a ECL

Výhra: 2 body Remíza: 1 bod *V kvalifikačních kolech jsou body poloviční

Bonusové body

Liga mistrů

Účast ve skupinové fázi: 4 body R16: 5 bodů QF, SF a finále: 1 bod

evropské ligy

Vítězové skupin: 4 body, druhé místo ve skupině: 2 body, R16, QF, SF a finále: 1 bod.

Evropská konferenční liga

Vítězové skupin: 2 body, druhé místo ve skupině: 1 bod SF a finalista: 1 bod

Počet bodů udělených v každé sezóně se vydělí počtem týmů, které se v dané sezóně zúčastnily dané asociace, a zaokrouhlí se na tři desetinná místa.

Lichtenštejnsko Žebříček nezahrnuje Lichtenštejnsko, kterému je uděleno pouze jedno místo v Lize mistrů (vítězové Lichtenštejnského poháru), protože země neorganizuje národní ligovou soutěž a všech sedm jejích klubů soutěží ve švýcarském ligovém systému. V důsledku toho týmy umístěné pod Lichtenštejnskem porostou o jedno místo v tomto alokačním žebříčku.

Konečná klasifikace sezóny se vždy vztahuje na soutěžní příděly pro následující sezónu, takže konečná klasifikace koeficientů v tomto termínu určí příděly soutěží počínaje sezónou 2025/26.

Existuje mnoho obměn a potenciální záchranná síť pro jeden klub, tak jak to celé funguje?

Co znamená odchod Rangers pro skotské laboratoře?

Skotsko v současné době bojuje o desáté a poslední místo v žebříčku koeficientů UEFA, který vítězi příští sezóny zaručuje automatickou účast v Lize mistrů.

Tím, že v evropské soutěži nezůstal žádný klub, jim však hrozí, že předběhnou Česko, které v Konferenční lize stále zastupuje Viktoria Plzeň. Při remíze v obou čtvrtfinálových zápasech proti Fiorentině by Skotsko kleslo na 11. místo v tabulce.

Obálka dat

co to znamená? No, pro vítěze Premier League příští sezóny nebude žádná automatická Liga mistrů.

Místo toho je čeká jediné kvalifikační kolo a druhý klub bude muset odehrát tři kvalifikační zápasy, aby se dostal do skupinové fáze.

Záchranná síť pro Rangers?

Philippe Clement reagoval na odchod Rangers z Evropské ligy do Benficy a řekl, že každý spojený s klubem by měl být hrdý.



K tomu však existuje jedno upozornění. I kdyby Skotsko kleslo na 11. místo ve světovém žebříčku, pokud Rangers v příští sezóně vyhrají ligu, stále by si potenciálně mohli zajistit skupinovou fázi EFL Champions League kvůli hodnocení koeficientů klubu.

Bude záležet na tom, kdo podle umístění v lize vyhraje kvalifikaci Ligy mistrů na turnaj v příští sezóně – ale pokud se tak stane, Rangers si zajistí místo navíc v rámci nového formátu turnaje díky tomu, že budou nejvýše nasazeným šampionem v play-off.

Etapy skupiny CL Pouze země na pozicích 1 až 10 získávají automatický vstup do skupinové fáze Ligy mistrů.

Působivá angažovanost Rangers v posledních sezónách – která zahrnovala dosažení finále Evropské ligy v roce 2022 – znamená, že klub je na 25. místě světového žebříčku. Pokud však Celtic v příští sezóně vyhraje ligu, nebude z této záchranné sítě těžit, protože je na konci žebříčku UEFA, který je založen na výsledcích za posledních pět sezón.

Pak už to bude mnohem těžší…

Skotsko v současnosti podporuje top 10 díky svým působivým výsledkům v sezóně 2019/20, kdy získali 9,75 bodu poté, co Old Firm postoupil do vyřazovací fáze Evropské ligy. Tato sezóna však bude na konci této sezóny z rovnice vymazána.

Obálka dat

Aktuálně Skotsko zahájí příští sezónu na 16. místě, což znamená, že pouze jeden skotský klub se bude moci zúčastnit Ligy mistrů pro sezónu 2026/27. Místo toho, aby získali automatické místo ve skupinové fázi a místo v kvalifikaci, vstoupí do druhého kvalifikačního kola.

Obálka dat

Jeden skotský tým se kvalifikuje do Evropské ligy a vstoupí do prvního předkola (v současné době jeden tým vstupuje do play-off a jeden do druhého předkola).

Obálka dat

Do Evropské konferenční ligy se kvalifikují dva skotské týmy, oba postoupí do druhého předkola.

Obálka dat

