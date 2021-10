Studie odhalila, že Netflix v České republice patří mezi nejlepší na světě

Podle nové studie japonské knihovny Netflix je k dispozici více kvalitního televizního a filmového obsahu než kdekoli jinde na světě. Oswich.

Výzkum vypočítal země s přístupem k nejlépe hodnocenému a nejoceňovanějšímu televiznímu obsahu a filmům podle jejich celkových skóre IMBD pro každý televizní seriál a film v knihovně každé země.

V kombinaci s celkovým počtem výher a nominací na ceny pak Uswitch převedl celkový součet na 100 možných skóre katalogu Netflix.

Kde vidět nejlepší televizi a film na Netflixu

S celkem 27 284 výhrami IMDB, více než 19 000 cenami a více než 40 000 nominacemi na ceny v celém katalogu Netflix – Japonsko získalo maximálně 100 bodů za katalog Netflix za celkové skóre 86 961, což je nejvyšší ze všech zemí.

Česká republika je na druhém místě v seznamu se skóre 97,61 v katalogu Netflix. Na třetím místě je Jižní Korea se skóre 94,02, Spojené království se skóre 93,78, které zaujímá čtvrté místo, a na pátém místě je Švýcarsko se skóre 94,74.

Je zajímavé, že 50% ze seznamu 30 nejlepších tvoří evropské země, přičemž Spojené státy se objevují až na 29. místě.

Netflix byl poprvé k dispozici v Japonsku v roce 2015 a pět nejlepších televizních seriálů a filmů, které mají být hodnoceny IMDB v japonské knihovně, je: Breaking Bad (IMDB skóre 9,5) Shawshank Redemption (9,3), Our Planet (9,3), Avatar: The Last Airbender (9.2) a Rick a Morty (9.2).

Top 10 zemí na světě s nejlepším Netflixem:

Jak se objevilo hledání od Uswitche ke mě Které země nabízejí nejlepší obsah pro filmové fanoušky, a objeví se Česká republika ona má nejlepší knihovna. WS celkovým počtem 17 226 IMDB, zhruba 15 000 získanými cenami a něco přes 28 000 nominací je oficiálně zemí s filmy nejvyšší kvality. na Netflixu.

Japonsko ztratilo vrchol tohoto seznamu a propadlo se na druhé místo. Jižní Korea Bere Opět třetí místoMaďarsko, Německo být na čtvrtém, respektive pátém místě. The Spojené království, které V první pětce se mu celkově dařilo a už takový není Hodnost V Nejlepších 10, posuvné vke mě Dvanácté místo.

vysněný dům, se skóre IMDB 9.4, je Aktuálně nejlépe hodnocený film na IMDB v knihovně Netflix v České republice. Jen vzadu za sekundu, to je Shawshank spása (9.3). Kmotr (9.2) bere třetíA syn konzulů (9.1) čtvrtý A zelené zlato (9) Pátý.