Dětská představivost se setkává s válečnou realitou v dramatu z druhé světové války režisérky Evity Grovové Emma a hlava smrti

10. 11. 2021 – Slovenský režisér v současné době natáčí film se slovenským a českým maďarským filmovým štábem Na těle i na dušiAlexandra Borbeli hraje hlavní roli

Režisérka Evita Grovová a herečka Alexandra Barber na place Emma a hlava smrti (© Anton Faraonov/PubRes)

slovenský režisér Evita Grovová Natáčení nového celovečerního filmu tzv Emma a hlava smrtiCož přichází v patách její výhry křišťálového medvěda Malý přístav . Film vznikl podle stejnojmenného románu slovenského autora a režiséra Petr Kristofic (viditelný svět), který se původně připravoval na natáčení filmu, ale krátce před uvedením do produkce v roce 2018 tragicky zemřel. Slovenský producent Zuzana Mystřiková, z baryGrófovou přizval k režii poté, co Krištúfek dokázal převést svůj román do scénáře.

Příběh druhé světové války se točí kolem Mariky, maďarské vdovy, která v bouřlivé éře Slovenského státu, kdy byla země vazalem nacistického Německa, ukrývá židovského chlapce Simona. Chlapec přežije díky pomoci a představivosti vdovy. Děj se odehrává v pohraniční vesnici, kde se mísí slovenské a maďarské obyvatelstvo, zatímco maďarští občané čelí sílícímu nacionalismu vedoucímu k jejich deportaci do poválečných táborů nucených prací. Emma a hlava smrti Vypráví příběh o „nejisté hranici mezi lidskostí a touhou žít“. [in a place] kde se jeden vzájemně vylučuje.

Natáčení začalo v srpnu na Slovensku a natáčení pokračovalo v České republice, než se později vrátilo na Slovensko. Slovenský, český a maďarský štáb filmu natáčel 24 dní, zbývalo 26 dní. Výroba bude dokončena v březnu 2022, vydání je předběžně naplánováno na rok 2023. Původní spolupracovníci Peter Krishtivik na palubu, slovenský DoP Martin Strapp Slovenská módní návrhářka Katarína Štrbová BielikováZůstáváte zapojeni do projektu. V hlavní roli vdovy se představí slovensko-maďarská herečka Alexandra Barberová, z Na těle i na duši Sláva se slovenským hercem Milan Ondrík a rakouské teze Florentine Grol A Alexandre I Venon, kromě maďarské posádky sestávající z Dennis UljakyA Laila MonoriA Janus Dersey A Pirosca Molnar.

Emma a hlava smrti Jde o koprodukce slovenské společnosti PubRes, českého outfitu Total HelpArt THA Maďarsko Campfilm. Rozhlas a TV Slovensko A Česká televize Přistoupili také k projektu. The Slovenský audiovizuální fond a Slovenský fond kultury národnostních menšin (Kult Minor) Podpora filmu. Partnerem filmu je Fortuna Film und TV.