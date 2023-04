Nová aplikace Notes od Steamu může změnit způsob, jakým hraji počítačové hry

Většina aktualizací aplikace Steam není tak zajímavá, ale jsou nové od Valve beta Pro klienta Steam na PC přidal funkci, kterou nemohu přestat omdlévat. Je to nová aplikace Poznámky, jednoduchý editor formátovaného textu pro psaní poznámek.

Ale je to trochu víc. Je to překryvná vrstva, která se může vznášet nad oknem hry (s nastavitelným krytím), takže váš seznam úkolů bude vždy na očích, pokud chcete. Může ukládat nové poznámky pro jednotlivé hry a ještě lépe se tyto poznámky synchronizují mezi počítači, ke kterým jste přihlášeni, i když jste offline.

Chcete-li ji spustit, stiskněte při hraní hry současně klávesy Shift a Tab a poté ji najděte na novém hlavním panelu ve spodní části vyskakovacího rozhraní. Poté klepněte na ikonu připínáčku v pravém horním rohu aplikace Poznámky a připněte ji na požadované místo na obrazovce.

Příklad použití zpětné vazby od společnosti Valve v Elden Ringu je asi tak jednoduchý, jak byste očekávali.

Obrázek: Valve, Bandai Namco Entertainment, FromSoftware

Papír a pero mohou stále vyhrávat, zejména u her, kde potřebujete kreslit řešení hádanek. Ale to je to, co potřebuji pro většinu her, které hraji. Bude skvělé, až si budu potřebovat zapamatovat bezpečnostní kód napsaný krví na zdi Poslední z nás část 1 na počítači. Nebo aby mi připomněl, kolik položek potřebuji k upgradu úrovně ve stromu dovedností, abych nemusel po sté procházet uživatelské rozhraní hry. Nyní je zde snadné místo, kde si to vše můžete prohlédnout později.

možná opravdu Jsou užitečné ve hrách, které mají denní a noční cykly, např Údolí Stardewnebo novější verzi hloubit, protože některé úkoly lze splnit pouze v určitou denní dobu. Opravdu si nemyslím, že bych mohl hrát další hru na postavy bez této funkce poznámek, která mi umožní připomenout si vztah nebo které činnosti musím upřednostnit.

Nová aktualizace Steamu vám umožňuje připnout si do okna hry více věcí, včetně herních průvodců napsaných uživateli Steamu, diskusního fóra pro každou hru nebo plnohodnotného webového prohlížeče, abyste mohli během hraní sledovat videa. Pokud se chcete přihlásit do betaverze Steamu, existuje několik Návod jak na to zde.

Přečtěte si více