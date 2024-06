Průvodce sestavou Euro 2024 v České republice: Očekávejte akční fotbal

Česká republika má nového manažera a hvězdu Euro 2020 Patrika Schicka – kromě toho ale chybí palebná síla. Očekávejte maximální pragmatismus…

šéf

„Ten tlak byl opravdu obrovský, sám jsem tomu nerozuměl.“

To byla slova Jaroslava Šilhavého, který v listopadu po úspěšné kvalifikaci na Euro 2024 rezignoval na funkci trenéra české reprezentace. Nahradil ho šedesátiletý Ivan Hašek, bývalý záložník, který Československo dovedl na čtvrtfinále mistrovství světa. finále v roce 2018. 1990.

Během tohoto turnaje Československo rozdrtilo Spojené státy 5:1 ve hře, ve které byli Američané tak ponížení, že se zdálo, že Hašek v 89. minutě úmyslně neproměnil pokutový kop.

Většinu své trenérské kariéry strávil Hašek mimo Českou republiku na Blízkém východě, některé v zemi frustroval poté, co v roce 2011 opustil funkci prezidenta Českého fotbalového svazu, přičemž tým byl v obtížné situaci. Po rezignaci Šilhavého však byl Hašek vnímán jako přirozená volba, v roce 2009 se předtím ujal nouzového vedení národního týmu na čtyři zápasy.



Bývalý trenér Libanonu Ivan Hašek se v lednu stal trenérem České republiky (Karim Jaafar/AFP přes Getty Images)

Není považován za takticky nejinovativnějšího trenéra, ale česká veřejnost oceňuje jeho manažerské a vůdčí schopnosti, přičemž řadu detailů obvykle deleguje na své asistenty Jaroslava Veselého a Jaroslava Kostela. Vystudoval také právníka.

Hašek je spíše pragmatik než ideolog – i když obvykle upřednostňuje rozestavení 5-3-2, často svůj tým postavil do rozestavení 4-2-3-1 nebo 4-3-3. S jejich nedostatkem kreativity budou hrát konzervativně a doufají, že Čech, který se na posledním evropském šampionátu dělil o místo nejlepšího střelce s Cristianem Ronaldem, se chopí své příležitosti.

Příjmení čeká na vyřízení

Brankář Jindřich Staněk strávil v Evertonu dva a půl roku jako odchovanec, ale nikdy se tam neprosadil. V české první divizi ve Slavii Praha imponuje a očekává se, že tento turnaj bude nabitý.

Skutečnou vycházející hvězdou je ale kapitán týmu jejich městského rivala: Ladislav Krejčí. Levonohý střední obránce ve věku 25 let dovedl Spartu Praha v této sezóně k ligovým titulům a pohárovému double. Pro středního obránce je skutečnou gólovou hrozbou – skóroval 24krát v 60 zápasech ve dvou sezónách – a je vynikajícím čtenářem hry, který raději získává míč zpět přes průniky, než aby se vrhal do útoků. Z penalty proměnil všech svých posledních 12 pokusů.

Očekává se, že odehrál svůj poslední zápas za Spartu před svým navrhovaným letním přestupem do Girony, která skončila třetí v La Lize. Sledujte také spoluhráče Martina Vitteka (21), který má surovinu na vývoj stejným způsobem a vyniká v driblování mimo obranu.



Obránce Sparty Praha Ladislav Krejčí by měl být pravidelným hráčem národního týmu České republiky (Michal Čech/AFP přes Getty Images)

bod síly

Česká republika hraje v nejlepším slova smyslu jako mezinárodní verze Brentfordu, tvrdě tlačí, odpaluje míč přes agresivní krajní obránce a je obzvláště nebezpečná ze standardních situací.

Hlavními cíli jsou Čech, Krejčí a Tomáš Souček z West Hamu United, ale jejich skutečným tajemstvím je úroveň výkonu Antonína Baráka z Fiorentiny a Václava Černého z Wolfsburgu.

Mezinárodní turnaje mají obvykle vyšší procento vstřelených branek ze standardek než domácí turnaje. Jejich slavná výhra 2:0 nad Nizozemskem na posledním evropském šampionátu byla inspirována standardní rutinou, kterou dokončil Čech.

Slabé stránky

Přestože jsou v defenzivě solidní a v Chiku mají přirozeného střelce, v Česku chybí kreativita.

„S tím se potýkáme od roku 2006 – kdy Pavel Nedvěd odešel do důchodu!“ vtipkuje jeden zastánce.

Cítí se nepříjemně, když jsou požádáni o kontrolu míče, a raději běhají v přechodu. To se historicky ukázalo jako problém, pokud zaostávají – žádný hráč v jejich týmu není známý tím, že by prolomil nízké bloky – ačkoli nedávné zápasy proti Arménii a Norsku přinesly dvě překvapivá vítězství, přerušovaná góly ze standardních situací.

Věc, kterou jste nevěděli

Česká republika má vynikající bilanci na mistrovství Evropy, když se kvalifikovala na všechny turnaje od oddělení od Slovenska v prosinci 1992. Na těchto sedmi turnajích čtyřikrát postoupila do vyřazovací fáze, včetně druhého a třetího místa v letech 1996 a 2004.

Tento rekord kontrastuje s jejich úsilím ve Světovém poháru. Kvalifikovali se pouze jednou – na turnaj v roce 2006 v Německu, kde se jim nepodařilo probojovat se ze skupinové fáze.

Tentokrát mají zvláštní nervy z jejich zápasu proti Türkiye. Vzpomínky na Euro 2008 přetrvávají, když poslední zbytky jejich „zlaté generace“ vedly 2:0 po 75 minutách rozhodujícího zápasu skupinové fáze, než inkasovaly tři pozdní góly.



Patrik Schick, centrum, povede linku pro Českou republiku (Annika Bird/NTB/AFP přes Getty Images)

Očekávání doma

Naděje je, že Česká republika z její skupiny vzejde, i když to není očekávání. Toto není jeden z jejich talentovanějších týmů. Naopak v roce 2004 porazili Německo ve skupinové fázi se silně rotovanou sestavou.

Se skupinovým rivalem Gruzií na 75. místě světového žebříčku, nejnižším týmem v soutěži, však výhra znamená, že jim k kvalifikaci pravděpodobně stačí bod proti Turecku nebo Portugalsku.

Sheck má za sebou pár horkých sezón kvůli zranění kyčle. Budou ho potřebovat, aby se vrátil do nedávné mistrovské formy, pokud chtějí jít hluboko do play off.

Pozornost se k fotbalu začala obracet poté, co Česká republika vyhrála mistrovství světa v ledním hokeji na domácí půdě poté, co ve finále porazila Švýcarsko 2:0. Fotbalový tým se chce svézt na vlně národní hrdosti.

Sestava České republiky na Euro 2024

Brankáři: Jindřich Staněk (Slavia Praha), Matěj Kovář (Bayer Leverkusen), Veclav Jaroš (Sturm Graz).

Obránci: Ladislav Krejčí (Sparta Praha), Martin Vitič (Sparta Praha), Ruben Hranáč (Viktoria Plzeň), Tomáš Vlček (Slavia Praha), Vladimír Coufal (West Ham), David Dodera (Slavia Praha), David Jurasic (Hoffenheim), Thomas Holz . (Slavia Praha), David Zema (Slavia Praha)

Záložníci: Tomáš Souček (West Ham), Antonín Barák (Fiorentina), Lukáš Provod (Slavia Praha), Pavel Šulek (Victoria Plzeň), Matěj Jurášek (Slavia Praha), Václav Černý (Wolfsburg), Lukáš Čerf (Victoria Plzeň), Ondřej Linger. Feyenoord)

útočníci: Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Adam Hložek (Bayer Leverkusen), Mojmír Chytil (Slavia Praha), Tomáš Çori (Viktoria Plzeň), Jan Kuchta (Sparta Praha).

(Top obrázky: Getty Images, design: Eamonn Dalton)