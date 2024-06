Po dnešním a zítřejším hlasování v České republice ukazují průzkumy veřejného mínění populistickou opozici v čele

Občané České republiky jsou vyzváni, aby dnes a zítra zvolili své zástupce do Evropského parlamentu. Čeští voliči budou moci volit dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14 hodin. Výsledky ale nebudou oznámeny před nedělní půlnocí, vzhledem k tomu, že hlasování v jiných zemích neskončí dříve než 9. června. V příštím Evropském parlamentu bude 21 českých poslanců, tedy stejný počet jako na minulé legislativní schůzi. Evropské volby v České republice historicky nikdy nezvyšovaly morálku a volební účast byla od vstupu země do Evropské unie před dvaceti lety vždy velmi nízká. V evropských volbách v roce 2019 byla česká volební účast necelých 29 procent. Platný volební zákon je poměrný a stanoví jeden celostátní volební obvod, ve kterém soutěží kandidátky 30 politických uskupení, z nichž mnohé nepřekročí pětiprocentní hranici.

Anu, hlavní opoziční strana vedená bývalým premiérem Ondřej Babiš Jako součást Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) by měl vyhrát o 25 procent, i když se jeho náskok zmenšuje. Následuje koalice Spolo s 22 procenty, kterou tvoří Občanská demokratická strana (ODS), Křesťanská a demokratická unie-Československá lidová strana (KDU-ČSL) a Tradiční odpovědnost Prosperita 09 (Top 09). Zatímco Křesťanskodemokratická strana současného premiéra Petera Fialy je členem Evropských konzervativců a reformistů (ECR), KDU-ČSL a Top 09 jsou součástí Evropské lidové strany (EPP). Na celostátní úrovni má Spolo většinu s Pirátskou stranou a Stranou Starostů a nezávislých (Stan), politickými formacemi, které se prezentují v evropských volbách a získávají 11, respektive 9 procent. Stan je také součástí Evropské lidové strany, zatímco Piráti byli v minulém volebním období součástí koaliční skupiny Evropští svobodní zelení. Suverénní a euroskeptické formace Svoboda a přímá demokracie (SPD), zařazené do skupiny Identita a demokracie Evropského parlamentu, a Trikolóra se prezentují společně a jejich shoda se odhaduje na 9 procent. Stasilo (via Basta), koalice vedená komunistickou stranou (Kscm) a patřící do skupiny Levice v Evropském parlamentu, získala asi 8 procent.

Přečtěte si také další novinky na Zprávy Nova

Klikněte sem a získejte aktualizace na WhatsApp

Sledujte nás na sociálních kanálech Nova News Cvrlikání, LinkedIn, instagram, kabel