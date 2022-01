Fanouškovské rozšíření Breath of the Wild Second Wind dostává další aktualizaci

Second Wind má také novou bitvu s bossy

Pokud jste hotovi se vším, co v něm vidíte Zelda: Breath of the WildVe fanoušcích je nové rozšíření Volání druhý dech Toto je neustále aktualizováno: včetně tohoto nového, který přidává vedlejší příkaz a boj s bossem.

Pro připomenutí je zde shrnutí projektu:

„druhý dech Je to obrovské bezplatné DLC pro Dech divočiny Která obsahuje mnoho nového obsahu včetně misí, zbraní, NPC a nepřátel. Opravuje stávající obsah, jako jsou svatyně, přidává nové mechanismy, jako je crafting, a poskytuje několik vylepšení kvality života základní hry. Navštivte nová území, přijměte velké výzvy a mnoho dalšího v projektu zahrnujícím více než 50 lidí! „

nové druhý dech Obsah, o kterém dnes mluvíme, je mise „Labors of the Hero“, která se automaticky odemkne, jakmile z hradu Hyrule vyzvednete Hylian Shield. Úkol získáte od mnicha, poté budete mít za úkol vstoupit do nové svatyně poblíž brány šampionů. Je to velmi pěkný způsob, jak začlenit stávající obsah jako obsah ke stažení, zejména pro tvůrce fanoušků.

I když jste to nikdy nehráli a mody vás nezajímají, můžete se podívat na podstatu nového videa druhý dech méně; Zobrazuje krále Hinox a opuštěnou oblast dolu.