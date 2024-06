Olympijská kvalifikace žen FIH: Německo rozdrtí Českou republiku 10:0 a postoupí do semifinále | Hokejové novinky

Němečtí hráči slaví po vstřelené brance proti Česku. (foto PTI)

Nové Dillí: Německo Předvedl vynikající výkon v FIH ženské olympijské kvalifikace Dosáhli suverénního vítězství 10:0 Česká republika a postoupit do semifinále stylově. Sonia Zimmermanová Útok vedl hattrickem, přičemž dvěma góly přispěly Jette Fleischutz a Charlotte Stabenhorst.

Zimmermanův hattrick zahrnoval gól z pole ve 42. minutě, po kterém následovaly penalty ve 46. a 52. minutě, což zvýraznilo její schopnost skórovat. Fleischutz vstřelil dva góly z pole ve 22. a 44. minutě, zatímco Steppenhorst skóroval v 19. a 43. minutě. Gólový svátek pokračoval, když k němu významně přispěli také Nike Lorenz (39), Pauline Heinz (54) a Celine Oroz (55).

Německo od začátku zápas kontrolovalo a udržovalo kontrolu nad polovinou Česka. Zjevný rozdíl v dovednostech a agresivních úmyslech vedl Německo, které se umístilo na pátém místě na světě, k diktování akcí. Česká republika na 25. místě naopak zvolila obrannou strategii, která se tváří v tvář nelítostnému německému útoku ukázala jako neúčinná.

Statistickou převahu Německa dále podtrhlo jejich udělení 13 penalt vůči České republice žádné. Brankářka Natalie Kubalski měla poměrně klidnou hru, protože česká útočná řada si jen těžko vytvářela nějaké smysluplné šance.

S tímto velkým vítězstvím je Německo připraveno do čela skupiny A se sedmi body ze tří zápasů a působivým rozdílem více než 13 branek. Další výzva na ně čeká ve čtvrtečním semifinále, kde se střetne s týmem z druhého místa Skupina B.

V dalším zápase ve skupině A se Japonsko utká s Chile, oba týmy se utkají o postup do semifinále. a FIH ženy ‚s olympijské kvalifikace I nadále je svědkem intenzivní konkurence, protože týmy se snaží zajistit si svá místa v prestižním turnaji.

