Spojené státy se po penaltové prohře s Českem stahují z mužského hokeje

GANGNEUNG, Jižní Korea – Olympijský hokejový tým Spojených států 2018 si budeme pamatovat jako tým se srdcem, ale jen s malým zakončováním, a tak turnaj ve středu odpoledne skončil. Byla nucena do prodloužení, přestože byla překonána ve všech zápasech, prodloužení přežila, přestože ve svém druhém zápase během dvou dnů hrála 10 minut hokeje čtyři na čtyři.

Poté, co byli donuceni ke střelbě, se ukázala osudová chyba Američanů. Všech pět střelců nedokázalo proměnit, a přestože brankář Ryan Zapolski předvedl čtyři zákroky, Česko vyřadilo opozdilce ve čtvrtfinále 3:2.

Přežili celé středeční odpoledne v polozaplněném Gangneog Hockey Centre, až jim to nešlo. Jejich turnaj skončil jedno kolo od téměř jisté semifinálové odvety s olympioniky z Ruska, zápas, který chtěli víc než cokoli jiného.

USA zcela zakolísaly v rozstřelu českého brankáře Pavla Francouze, jedinou branku, kterou Češi potřebovali, vstřelil Petr Kokal. Chris Burke šel jako první za Američany a po sérii úderů zakopal kulku do bariéry. Ryan Donato, který vedl Spojené státy pěti góly na turnaji, včetně prvního středečního, napálil Francouze, ale nedokázal dostat míč do pravé tyče. Mark Arcobello se střelil zápěstím z bezprostřední blízkosti do Francouzových chráničů. Troy Terry nedokázal projít bekhendovou přihrávkou. Když byla zamítnuta závěrečná trefa Bobbyho Butlera, radovali se Češi a stačil jim jediný gól.