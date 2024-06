Prognóza mezi Portugalskem a Českou republikou: Náhled zápasu Euro 2024

Těšíme se na náš zápas Portugalsko vs Česká republika 1. finále na Euro 2024 Prognózování a předpovídání.

Statistika Portugalska vs Česká republika: Klíčové statistiky

Portugalsko bylo favoritem na vítězství v turnaji s 66,2 % předzápasových simulací Opta Supercomputer.

Cristiano Ronaldo je držitelem evropských rekordů (25), nejvíce gólů (14), nejvíce asistencí v rekordech (6 – od roku 1972) a nejvíce edicí, ve kterých vstřelil alespoň jeden gól (5).

Jedná se o čtvrté setkání Mistrovství Evropy mezi Portugalskem a Českou republikou od roku 1996 – pouze Itálie a Španělsko se v tomto období setkaly vícekrát (5).

Známí evropští nepřátelé Portugalsko a Česká republika se znovu setkávají na evropském šampionátu. Dobře se znají v letech 1996, 2008 a 2012.

Portugalsko vstupuje do soutěže v mnoha oblastech s dobrou šancí zopakovat svůj titul od roku 2016. Mají pytle útočného potenciálu a jsou jediným týmem, který vyhrál 100 % svých zápasů v kvalifikaci. Dali více gólů (36) než kterýkoli jiný tým a inkasovali méně gólů (2) než kdokoli jiný.

Mají plodný rodokmen jako jediný tým, který dosáhl knockoutů na každém z posledních sedmi evropských šampionátů, což je výkon, který sahá až do roku 1996. Ve všech osmi účastech totiž postoupili ze skupinové fáze.

Tentokrát bude u kormidla Roberto Martinez, který zamíří na svůj čtvrtý velký mezinárodní turnaj jako hlavní trenér, ale poprvé s Portugalskem. Belgii dovedl ke třetímu místu na mistrovství světa 2018 a čtvrtfinále na Euru 2020, než vypadl ve skupinové fázi mistrovství světa 2022.

Má útočný tým plný talentu a gólů a bude si jistý, že jeho tým bude mít dost kvality na to, aby zranil každého soupeře.

V čele této řady bude stát jistý Cristiano Ronaldo. Je to jeho šesté mistrovství Evropy a k 25 startům na Euru jistě přidá. Už drží rekord v počtu gólů (14), společných nejvíce asistencí (6 – od roku 1972) a zápasů Eura, ve kterých vstřelil alespoň jeden gól (5). Má velkou šanci dostat se na Euro 2024 se všemi.

Portugalsko má velkou konkurenci o místa v útoku. Rafael Leão, Bernardo Silva, João Félix, Pedro Neto, Diogo Jota a Gonçalo Ramos soupeří o místo na startu, zatímco mladík Francisco Conceição nabízí další možnost z lavičky a mají také hlavního tvůrce – a navíc hrozbu gólu. – Bruno Fernandes ve středu zálohy.

Česká republika bude mít jistotu, že průměrná obrana, která prošla kvalifikací, odolá silnému tlaku, který v Lipsku přijde. Ve svých osmi zápasech v kvalifikaci dovolili 5,1 xG a 20 střel na branku, přičemž v obou bylo nejméně ze všech soutěžících týmů.

V této soutěži mají silnou historii, takže i když mají na Euro 2024 mladší a méně zkušený tým, budou doufat, že se při této příležitosti nenechají zastrašit.

Zvedli trofej (jako Československo) v roce 1976 a dostali se do finále v roce 1996, prohráli s Německem. Letos se účastní svého 11. mistrovství Evropy, z toho osmého v řadě. Jde o třetí nejdelší současnou sérii účastí na evropském šampionátu po Německu (14) a Francii (9).

Vzájemné zápasy Portugalsko vs Česká republika

Půjde o čtvrté setkání mistrovství Evropy mezi Portugalskem a Českou republikou od roku 1996. Za tu dobu se pouze Itálie a Španělsko setkaly vícekrát (5), ale na Euro 2024 mají šesté setkání.

Česká republika vyhrála první zápas proti Portugalsku v roce 1996 (1-0), Selizao Poslední dva vyhráli (3-1 v roce 2008, 1-0 v roce 2012).

Portugalsko vyhrálo všechny své poslední čtyři zápasy proti České republice, vstřelilo 10 gólů a inkasovalo pouze jeden. V posledních třech udrželi čisté konto.

Předpověď Portugalsko vs Česká republika

Portugalsko bylo favoritem na vítězství s 66,2 % předzápasových simulací Opta Supercomputer. Má 33,8% šanci, že si něco vezme ze hry Česká republika; Získali jen 15,9 % simů superpočítače.

Vzhledem k tomu, že Supercomputer má šanci 9,2 %, je Portugalsko favoritem na vítězství v celém turnaji. Není překvapením, že jsou nejpravděpodobnějším týmem, který zvítězí ve skupině F, přičemž trumfnou 59,5 % předzápasových sims.

Česká republika má 60,7% šanci na vystoupení ze skupiny.

Týmy Portugalsko vs Česká republika

Portugalsko

Diogo Costa, Jose S, Rui Batacio, Antonio Silva, Danilo Pereira, Diogo Talot, Conalo Incio, Jono Rancelo, Nelson Semedo, Nuno Mendes, Pepe, Ruben Diaz, Juno Fernandez Vitinha, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Francisco Conceição , Gonzalo Ramos, Jono Felix, Pedro Neto, Rafael Leo.

Hlavní trenér: Roberto Martinez

republika Che

Jindřich Staněk, Matěj Kovář, Vytislav Jarosz, David Tautera, David Jurášek, David Zima, Ladislav Krejčí, Martin Wittic, Robin Hraňák, Tomáš Holz, Tomáš Vlček, Vladimír Koufel, Pro, Look, Look, Look, Ondřej Linkr, Pavel Šulc, Tomás Souček, Václav Černý, Adam Hložek, Jan Kuchta, Mojmír Chytil, Patrik Schick, Tomás Chory.

Hlavní trenér: Ivan Hašek

Předpokládané sestavy mezi Portugalskem a Českou republikou

