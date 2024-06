Blahopřání ke Dni otců mému hernímu tátovi, který mi tolik chybí

Můj otec hrál videohry dříve, než většina lidí věděla, že existují videohry, které lze hrát.

Věřím, že jsme měli neznačkové Atari 2600 v roce 1979. Tohle je jeden z mnoha detailů, které bych si zoufale přál ověřit, ale nikdy to neudělám. Protože v roce 2016 můj otec —Hugh Walker– Ve věku 66 let nečekaně spadl mrtvý na chodník. Vracel se domů po snídani u kamaráda a pak už se nevrátil. Obsahuje téměř sedm desetiletí encyklopedických informací o každém detailu světové historie a forenzní znalost britské scény vývoje her 80. let.

Můj otec byl v mnoha ohledech jako plyšová hračka, ale jedním z nich byl zejména metaforický obojek na dlouhém provázku trčícím ze zad, který po zatažení uvolnil dech osvětlujícího a zábavného poznání. Byl to vždy monolog, ale celkově to stálo za poslech. Je možné, že jste omylem nadhodili něco o královských nepokojích v 16. století, ale je také možné, že je to původ filmové licenční společnosti Ocean Software nebo osobní příběhy o tom, jak se spřátelil s vývojáři na 9. úrovni. vývojáři Kromě textových dobrodružství jako Temné drahokamy A Ingrid znovu udeří.

Snímek obrazovky : Úroveň 9 / Mobihry

V roce 1981 získal Hugh Walker první cenově dostupný (i když jsme si ho sotva mohli dovolit) sériově vyráběný domácí počítač, ZX-81. V roce 1982 mu bylo posláno předběžné vydání ZX Spectrum 48K, aby ho recenzoval do časopisu. V roce 1984 vydal hru s názvem „VepištePro časopis tzv kouzelník. (Mohu tvrdit, že je to vůbec první roguelitová hra.) Pravidelně přispíval do populárního britského časopisu s názvem Dobrodružná sonda (V roce 1990 napsal dlouhý, neintuitivní článek obhajující zahrnutí „interakce postav“ do her.) Pamatuji si, jak jsem mu pomáhal testovat nevydaná textová dobrodružství. Vrátil se z velkých herních akcí jako např ects S taškami na lup – a všechno je opravdu divné, když víte, že nepracoval s počítači a neměl nic společného s herním průmyslem. Byl zubařem NHS (jako u nedostatečně placeného druhu) – a počítače a hry byly jen koníčkem.

Narodil jsem se v roce 1977, takže jsem ještě nebyl ve škole, když do našeho domova poprvé vstoupily počítače. Kvůli konexím mých rodičů jsem recenzoval svou první videohru, když mi bylo jedenáct let. Je to nějaký matoucí příběh o původu superhrdiny, vzhledem k mé práci, bez částí „superhrdina“ a „hrdina“. Vyrůstání kolem her je samozřejmě tak normální, jak si nyní dokážete představit, ale tehdy to bylo mnohem vzácnější.

Hry byly nezbytnou součástí mého vztahu s otcem. Poprvé jsem věděl, že je schopen cítit strach, když jsem pozoroval jeho škubání rukou na myši, když bojoval s drakem na úrovni 13 RPG FTL z roku 1987, Dungeon Master. Ukázal mi svou obrovskou toleranci, když jsem ho uprostřed hry prosil, aby odešel UFO: Neznámý nepřítel A nechal by zabít celý svůj tým, protože jsem to chtěl hrát jako arkádovou hru. Dozvěděl jsem se o jeho nesmírné, nevysvětlitelné trpělivosti, když jsem seděl vedle něj a sledoval, jak hraje originál z roku 1991. Civilizaceotravovat ho, aby rozpoutal válku, místo aby stanovil ceny pšenice nebo co ta nudná hra udělala.

Velký předěl ve hrách

Jak jsem postupoval v dětství, vyvíjelo se i hraní her. Z bílého textu na černé obrazovce získali primitivní obrázky a z těchto animovaných skřítků pak vznikaly celé hry. Když jsem se stal teenagerem, videohry velmi trefně reprezentovaly způsoby, kterými jsem se odklonil od svých rodičů, stejně jako tradice. Dobrodružství se zpestřila a vyvinula se do grafických dobrodružství a her na hraní rolí. Já šel doleva, on šel doprava. Hrál jsem každou hru Sierra a LucasArts, stejně jako všechny jejich knockoffy (plus FPS hry, samozřejmě) a zabíral jsem jeho 486 PC, dokud jsem neusnul a vrátil mu jeho, když seděl obklopený. Ručně kreslené mapy na čtvercovém papíře, když prozkoumával žalář za druhým. Vyšetřování Státní bezpečnosti Advanced Dungeons & Dragons Hry ho zaměstnávaly mnohem víc, než bylo rozumné, spolu s chladnými klasikami jako Zrada v Krondoru A Lands of the Lore.

Zrada v Krondoru neobstála tak dobře, jak jsem si představoval. Snímek obrazovky : Mobi hry

Ale stejně se protneme, jako automaty na crossoverové dráze. Ke kolizím dochází, když chceme hrát stejnou hru ve stejnou dobu, jak tomu bylo určitě v případě skvělého Looking Glass všech dob. Ultima Underworld II, první hra, kterou jsme koupili pro nové PC našeho otce. (Vytlačil jsem 2 MB RAM na maximum.) Ale primárně můj otec ztratil trpělivost s tajemnými hádankami a já zase s mícháním lektvarů. Nebylo by to, dokud BioWare nezačal chválit (s Baldurova brána), že bych znovu objevil RPG, ale bylo by to zároveň tím, že žánr u mých rodičů ztrácel zájem.

Díky bohu za něj, Sheikhské rukopisy Nikdy to nezmizelo. Nějakým způsobem je všechny miloval, aniž by se učil, jak instalovat mod. Nic víc nemiloval Skyrim. Poté, co zemřel, jedním z administrativních úkolů, které jsem musel udělat, bylo vyřešit jeho počítač, který byl stále přihlášen k jeho účtu Steam. měl příznivý Od hodin Skyrim. I když „1263 zaznamenaných hodin“ pro X-COM: Obrana UFO Znamená to, že toho možná nechal příliš běžet na pozadí. Videohry jsou mu stálým společníkem (spolu s mou matkou, možná bych měl dodat) už 35 let.

obrázek : Margaret Walker/Kotaku

Můj otec byl dobrý muž. Jeden z těch skutečných. Byl normální, dělal chyby, někdy dělal špatná rozhodnutí (koupil si Atari ST místo Amigy proboha) a on a já jsme sdíleli podobné boje s úzkostí a duševním zdravím. Ale opravdu to tak bylo dobrý Člověk, který by bojoval za ty, kteří měli méně, který dokázal změnit názor, když si uvědomil svou vlastní zaujatost, a který zajistil, aby lidé kolem něj věděli, že jsou milováni. Měl pevné základy ve své morálce a já jsem věděl, že je tu pro mě a že mi kryje záda.

Silně si pamatuji, že v roce 2015, necelý rok předtím, než zemřel, a velmi krátce předtím, než odešel do důchodu, byl skvělým příkladem toho, že je tu, když jsem ho potřeboval. Měl jsem ten den, zveřejnil dost neslavný rozhovor Se slavným herním vývojářem Peterem Molyneuxem. To bylo krátce poté, co Molyneux zjistil, že je to on nikdy neskončí Hra podporovaná Kickstarterem StrojNe Splňte jeho slibyzvědavost Vítěz: Brian HendersonA chtěl jsem se pokusit pohnat toho muže k odpovědnosti.

Internetová reakce byla předvídatelně obrovská, a přestože téměř každé tvrzení, které Molyneux učinil během samotného rozhovoru, bylo prokázáno jako nepravdivé, došlo k ponuré reakci. Strávil jsem den tím, že jsem na Twitteru, ve svém e-mailu a na svých webových stránkách dostával některé z nejstrašnějších nadávek. Zároveň jsem trpěl silnou bolestí zubů a musel jsem – s jistou ironií – cestovat přes celou zemi do Guildfordu, kde žili moji rodiče a kde sídlil Molyneux. A můj otec právě pochopil. Věděl, že jsem udělal správnou věc, že ​​si stojím za tím, co je správné a spravedlivé, a dal mi to jasně najevo. Objal mě a dal mi pocit bezpečí. Opravil mi i zuby.

Snímek obrazovky : Upraveno Nexus/Eleanora

Celou cestu až do jejího náhlého konce jsme mluvili o videohrách. Jak můj otec vyrůstal, jeho zájmy se zužovaly a jeho tolerance k nově se objevujícím druhům se snižovala. Navzdory jeho lásce Starověké rukopisy Příliš, odrazil se Fallout 3 A 4. Škádlil bych ho za to, že jen hraje stejných 5 her znovu a znovu, zejména kvůli jeho zvyku opakovat věci jako Civilní Dokud nenašel nemožnou dokonalou cestu. Byl to typ člověka, který ukončí každé RPG s batohem plným lektvarů, které si šetří na správnou dobu, pak začne znovu a udělá to samé znovu.

Ale naposledy jsme se překryli. Bylo to naprosto úžasné Grimrockové legendytradiční RPG pro procházení dungeonů navržené na počest mocných Dungeon Master. Bylo to tak dokonalé, vyvolávalo to vzpomínky, které jsme spolu měli od roku 1987, jak on hrál tu hru na našem Atari ST, jak seděl u kuchyňského stolu, a já, devítiletý, jsem to s úžasem sledoval.

Hrál jsem kopii z rané recenze Grimrocka podařilo se mi přesvědčit skvělé vývojáře – Almost Human – aby mi před vydáním poslali druhý kód Steam, aby mohl hrát i můj táta. Pak jsem ho požádal, aby o tom napsal RBScož vede k sérii zcela směšných článků tzv Otec ve vězeňské cele.

obrázek : Margaret Walker/Kotaku

Můj táta mi opravdu chybí. Očividně mi chybí mít svého otce nablízku, chybí mi možnost s ním mluvit nesmysly po telefonu nebo osobně pozdě v noci a je mi špatně, že jsem ztratil obrovské množství znalostí, které měl. Ale to, co mě přivádí domů víc než cokoli jiného, ​​jsou videohry. Chystal se hrát Hvězdné pole. Byl by trpělivější než já a pravděpodobně mě povzbudil, abych se toho držel po jeho špatném začátku. Chystal se dívat na Amazon On padá, ale nebyl schopen o tom diskutovat, aniž by mi opakovaně vysvětloval, proč hry nesleduji. Firaxis z nějakého důvodu pokračoval ve výrobě Civilizace Hry jsou posmrtné, což mi ani nedává smysl. Proč se obtěžovali? VIKdyž to můj otec nikdy nemohl hrát? Chci zvednout telefon a otravovat ho, dokud nepřestane být hloupý a nebude si hrát Baldurova brána 3. A víš ty co? Už si vůbec nepamatuji, jestli hrál nebo ne Dragon Age: OriginsA doslova nemůžu nic udělat, abych to zjistil.

Co chci, aby kdo dostal z této křivé, beztvaré věci? Upřímně, s vědomím, že můj otec byl dobrý muž. Zaslouží si, aby ho lidé znali. Takový člověk nakonec zmizí, často náhle. Stojí za to vědět. díky tati. šťastný den otců.

