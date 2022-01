AMC Networks obnovuje Slovensko, české dohody

20. ledna 2022

AMC Networks International (AMCNI) a Magio a Digi Slovakia skupiny Slovak Telecom a dceřiné společnosti Deutsche Telekom T-Mobile TV oznámily několik let obnovení svých distribučních smluv.

Poskytnutím garáže kanálů AMCNI Sport 1, Sport 2, AMC, Film +, Minimax, Gymjam, Spectrum a Spectrum Home uzavírají společnosti strategickou dohodu a baví miliony návštěvníků na Slovensku a v České republice. Multiplatformní smlouva zahrnuje IPTV, DTH, kabel a OTT garáž.

„Jsme rádi, že pokračujeme v úspěšném partnerství se společnostmi Slovak Telecom, DG Slovakia a T-Mobile TV Czech Republic prostřednictvím této nové dlouhodobé smlouvy, která zahrnuje obnovenou garáž našich oblíbených sítí, rozšířený přístup k našemu obsahu prostřednictvím OTT a dalších platforem. A uznává hodnotu našeho portfolia,“ řekl Balázs Hajós VP, Affiliate Sales společnosti AMC Networks International. „Ustavila nás jako předního poskytovatele našich pokračujících investic do hlavního obsahu, místně souvisejících sportovních, dramatických, filmových, dokumentárních a dětských pořadů, a těšíme se, že budeme zákazníkům skupiny Slovak Telecom nadále představovat náš oblíbený obsah a značky.“

V důsledku velkých investic AMCNI do obsahu si sportovní nadšenci mohou vychutnat živé a exkluzivní evropské kvalifikace slovenského národního týmu UEFA, Ligu národů UEFA a mezinárodní přátelské zápasy, místní související události, jako je UEFA Europa and Conference League a Mistrovství Evropy EHF. Stejně tak Tipos extraliga. Sport1 a Sport2 jsou exkluzivním domovem Formule 1, CHL, KHL, SHL, Copa del Rey a Supercopa, Coppa Italia a Supercoppa, Ligy mistrů EHF a Evropské ligy EHF. Kromě hry se divákům ukáže i oceněný původní produkční dokument Series on Spectrum spolu se slavným původním seriálem. Strach z Walking Dead A Je lepší zavolat Saula.