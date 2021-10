EMDB 4.13 – Newwin

EMDB je aplikace pro sledování vaší sbírky filmů a televizních seriálů. Fyzické disky i mediální soubory jsou plně podporovány. Díky automatickému importu z databáze IMDB, exportu do formátu CSV, textu nebo HTML, náhledu náhledu obalu, trackeru půjček, pokročilým funkcím vyhledávání a filtrování a vícejazyčnému uživatelskému rozhraní. EMDB nepotřebuje .NET framework ani jiné externí knihovny a je tedy plně přenosný. A co je nejlepší, je to zdarma!

Aktualizace EMDB 4.13.1 Změna:

Import IMDb: Opravený import dat filmu z IMDb v systému Windows 7/8. Pokud používáte Windows 7, měli byste upgradovat na Windows 10, abyste získali nejlepší zkušenosti s používáním EMDB. Microsoft přestal podporovat Windows 7.

Export HTML: v odkazech upoutávky opraveno dvojité https.

Uživatelské rozhraní: Zobrazení opravené verze.

Tisk: Šablony Přehled miniatur a Podrobnosti o filmu nepoužívala přiřazená čísla, pokud byla povolena.

Překlady: Aktualizované české, slovinské, francouzské, německé a holandské překlady.

stažení: Aktualizace EMDB 4.13.1 | 5,3 MB (zdarma)

spojení: Domovská stránka EMDB

