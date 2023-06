Dominik Hašek si vynutil výstroj z českého HHOF

Toto video je rozhodně nešťastné.

Bývalý brankář Vezina a Hart Trophy Dominik Hašek byl zachycen na videu, jak sbírá část svého starého vybavení ze Síně slávy českého hokeje v Praze, která byla kvůli finančním problémům uzavřena.

Mezi jeho osobní památky patří chrániče, které nosil během zimních olympijských her v Naganu v roce 1998 s Detroit Red Wings, dres, brusle a jeden z prstenů Stanley Cupu, které vyhrál, spolu s hokejkami.

Toto video natočil český hokejový reportér Zdeněk Janda.

„Není to příjemné, ale nezbývá mi, než to respektovat,“ vysvětlil Hašek pro českou publikaci. „Představenstvo se rozhodlo to vypnout, něco se pokazilo a nebylo to ziskové.“

Netřeba dodávat, že Haškův vliv je v jeho domovině rozsáhlý, zejména po dodání zlaté medaile pro Českou republiku na olympiádě. Je jediným brankářem v historii NHL, který vyhrál Hart Trophy několik let. Po rozsáhlé kariéře v Buffalo Sabres byl koncem června 2001 vyměněn do Detroitu. Po vítězství ve Stanley Cupu v roce 2002 oznámil svůj odchod do důchodu, do akce se vrátil v roce 2003 jako vrchol, i když nakonec skončil. Sezónu odseděl, protože se mu kyčel pořádně nehojila.

Poté strávil jednu sezónu v Ottawě Senators, poté se na dvě sezóny vrátil do Detroitu, než odešel z NHL po vítězství Detroitu v roce 2008 ve Stanley Cupu.