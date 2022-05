Seattle – NCAA softballové oblasti přicházející do Texas Longhorns čtou, aby se zaměřily na to, co mohou ovládat.

Nemohli ovlivnit rozhodnutí výběrové komise NCAA poslat je do Seattlu, ale v pátečním úvodním zápase proti Weber State měli Longhorns plnou kontrolu a dominovali velké denní jízdě na talíři Jane Jeffersonové. Estelle vyhrála 6:0 z České republiky.

Texas je v regionu nový, protože v této sezóně dopadl 38-17-1 a skončil třetí v Big 12, ale nebyl vybrán jako jeden z 16 regionálních hostitelů.

Dále: Scott, Washington nováčci v texaském softballu, aby zazářili na NCAA

Hlavní trenér Texasu Mike White řekl: „Byl to rok práce. Nemyslí si, že jsme dost dobří.“ Jediné, co musíme udělat, je vyjít ven a ukázat se a hrát hru, kterou víme, že umíme.“

V pátek Longhorns ukázali svůj nadhazovací štáb trochu do hloubky.

Češi (11-1), kteří vstoupili do hry s epochou 3,71, nadhazovali v nejlepším případě a dali Wildgates pouze pět výher s jednou chůzí přes sedm směn a šest strikeoutů.

Dvě z těchto pěti výher, které vzdal, dosáhly vrcholu v první směně, protože Faith Ho z Weber State vedla hru s double, poté nadhazovačka Wildcats Ariza Hendersonová postoupila na třetí místo v singlu.

Ankety: Under the Cloud of Distractions, Texas softball míří na západ pro NCAA

Ale třetí patro bylo tak blízko, že běžec z Wildgates byl k dispozici celý den. Chloe přišla z české směny poté, co se připojila k McClellanovi McCusseymu na double play s pop-outem od Camarera.

Texas se ujal vedení v dolní polovině směny, Jefferson se ujal vedení v jediném běhu, poté skóroval na singlu Marie Igbo RBI a dostal se do vedení 1-0.

Odtud se dlouhé rohy rozběhly.

„Zlomem ve hře byla samozřejmě první směna,“ řekl White. „(Čech) se tam dokázal vymanit z davu a odvedl skvělou práci, a pak jsme byli schopni zajet několik ran. Usadila se a udělala pro nás úžasnou práci, velmi talentovaná. Držela odpočet hřiště a obrana hrála dobře. Dokázali jsme udělat pokrok pomocí naší malé míčové hry.

Poté, co Češi dovolili dorazit prvním dvěma pálkařům, nedovolili více než jednomu pacerovi dosáhnout posledních šesti směn hry.

„Vizualizace v této hře byla pro mě obrovská,“ řekl Czech. „Celkově dělám svou práci a to je to, co plánuji dělat. Nejvíc mi pomohla věc, která mi povídala za zády, a moje bezpečnost.“

Jefferson skóroval znovu ve druhé směně a on a Alyssa Bobelka skórovali na singlu Mii Scottové a dali Texasu vedení 3:0.

Texas přidal další tři nájezdy proti Hendersonovi na čtvrtém místě, přičemž Jordin Whittaker zaznamenal double-století ze třetího na short. Jefferson poté přidal Solo Homera k Wright Fieldovi v jeho bočním State Sheetu, čtvrtého Homera sezóny.

Scott pak na infield single a McKenzie Parker zdvojnásobil pravý střed 6-0 pro Texas.

Longhorns skončil s 13 výhrami, zatímco Jefferson a Scott měli každý tři výhry. Jefferson zaznamenal všechny tři běhy; Scott měl pár RBI.

Jefferson zvýšil svůj sezónní průměr na 0,425 a svou druhou směnou double nyní vyrovnal programový rekord ve čtyřhře v jedné sezóně, který byl 20.

„Myslím, že jsem viděl míč brzy a snažil jsem se být agresivní na začátku počítání,“ řekl Jefferson. „A jsem si jistý, že jsem zkrátil svůj čas. Můj druhý ad-bat, na některých hřištích jsem pozdě, a pak se rychle zvednu. To je to, co trhám na správném poli. Práce s mým časem a ujistěte se, že budu hrát na dobrých hřištích.

Longhorns se v pátek od 14 hodin utkají s vítězem zápasu Washington-Lehi.