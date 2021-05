30.dubna 2021 (část 3)

týden

Rudy Giuliani jasně ignoroval varování FBI, že se ho Rusko pokusí manipulovat na Ukrajině

Agenti kontrarozvědky FBI navštívili Rudyho Giulianiho na konci roku 2019, kdy byl osobním právníkem bývalého prezidenta Donalda Trumpa, aby ho varoval, že je terčem ruské dezinformační kampaně, která by poškodila Trumpova potenciálního oponenta ve volbách v roce 2020, prezidenta Bidena a Washington Pošta. Informoval o tom ve čtvrtek večer New York Times. Giuliani toto varování zjevně ignoroval a v prosinci 2019 odcestoval do ukrajinského Kyjeva ve snaze najít informace, které nejsou zdvořilostní nebo usvědčující Bidena a jeho syna Huntera. Zatímco na Ukrajině, noviny uváděly, že Giuliani se setkal s ukrajinským zákonodárcem Andrey Dirkashem, který byl později identifikován a potrestán Spojenými státy jako „aktivní ruský agent“, který vede „vlivovou kampaň“ proti Bidenu. FBI také varovala Trumpův Bílý dům, že Giulianiho informace by měly být považovány za pošpiněné ruskou dezinformací. FBI ve středu provedla razii v Giulianiho domě a kanceláři v rámci trestního vyšetřování jeho práce na Ukrajině. „Zpráva o obraně“ z roku 2019, která byla Giulianimu předložena, se podle zpráv Washington Post liší od probíhajícího vyšetřování, „ale odráží širší znepokojení amerických zpravodajských a federálních vyšetřovatelů, že ruská vláda manipuluje Giuliani – mimo jiné vlivné Američany a americké instituce. Drze takové obavy ignoroval. “ Federální agenti poskytli podobné obranné briefingy senátorovi Ronovi Johnsonovi (R-Wisconsin) a pro-Trump One America News Network. Giulianiho úsilí na Ukrajině zjevně nevedlo k tomu, že Biden podlehl Trumpovi, ale dosáhl „jedné věci, kterou hledal na Ukrajině“, a to bylo podle The Times propuštění americké velvyslankyně Mary Jovanovic. Bylo to „nákladné vítězství“ a stalo se klíčovým faktorem v Trumpově prvním obžalobním procesu a zaměření vyšetřování ministerstva spravedlnosti na to, zda Giuliani porušil federální zákon proti tomu, aby sloužil jako neregistrovaný zahraniční agent. Rozkaz na prohlídku Giulianiho pokojů a konfiskaci elektronických zařízení si konkrétně vyžádal jeho kontakty s Trumpovou administrativou i ukrajinskými představiteli ohledně zrušení Jovanoviče, uvedl The Times. Giuliani ji chtěl vyhodit, protože to považoval za překážku v jeho úsilí hledat špínu na Bidenech, a někteří ukrajinští představitelé ji chtěli odvolat, protože pokračovala v protikorupční kampani na Ukrajině. Noviny tvrdí, že „hlavní otázkou“ pro vyšetřovatele je, zda Giuliani pronásledovala Yovanovicha pouze jménem Trumpa nebo jménem ukrajinských úředníků, kteří chtěli, aby šla, a byli schopni pomoci Trumpovi ublížit Bidenovi. Giuliani popírá provinění. Další příběhy z theweek.com Jaká je opravdu násilná reakce Elona Muska na asi 5 veselých a brutálních karikatur o právních problémech Giulianiho 2021 Názvy koní Kentucky Derby, seřazené