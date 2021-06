Polská zmatená aukce kvantitativního uvolňování vyvolává hovory o „tichém poklesu“

Přihlaste se k odběru našeho denního ekonomického zpravodaje, sledujte nás @Ekonomika A přihlaste se k odběru našich stránek audio notace.

Polská centrální banka nakoupila druhý měsíc po sobě mnohem méně vládního dluhu, než naznačovala, což vyvolalo spekulace, že v tichosti omezuje svůj program kvantitativního uvolňování.

The Polská národní banka nakoupila ve středu dluhopisy v hodnotě 2,03 miliardy zlotých (545 milionů USD), tedy jen 36% toho, co investoři nabídli v aukci, poté, co uvedla, že je připravena přijmout až 10 miliard zlotých.

Částky zakoupené v předchozí květnové operaci byly také výrazně nižší než nabídka, což vedlo k Prodej na místním trhu dluhopisů.

Strach se zmenšuje Centrální banka snížila nákupy dluhopisů v nedávných aukcích kvantitativního uvolňování Zdroj: NBP



„Pro účastníky trhu bude obtížné interpretovat výsledky jiným způsobem než tichým auditem,“ napsali ekonomové Pekao SA Bank. Analytici společnosti MBank SA uvedli, že trend malých nákupů bude pokračovat, dokud nebude program kvantitativního uvolňování zastaven před prvním zvýšením sazeb.

Výnos polských pětiletých státních dluhopisů po aukci vzrostl o 3 bazické body na 1,2%.

Tisková kancelář centrální banky nebyla okamžitě k dispozici k vyjádření. Guvernér Adam Glapinski 11. června uvedl, že centrální banka se na aukci 25. května nepokusila zmenšit velikost EU. Řekl, že měnová autorita jednoduše odmítla nabídky investorů, protože ceny dluhopisů byly „nepřirozeně vysoké“.

Guvernér zároveň zopakoval, že centrální banka bude muset ukončit kvantitativní uvolňování, než zvýší úrokové sazby, a zdůraznil, že jeho instituce chce ponechat uvolněnou měnovou politiku, dokud nebude v plném proudu ekonomické oživení.

Tvůrci politik jsou pod tlakem, aby se vypořádali s rostoucí inflací, která již přiměla jejich protějšky v Maďarsku a České republice signalizovat bezprostřední zvýšení úrokových sazeb.

Asistence Konrad Krasowski, Maciej Martewicz a Dorota Bartzel

(Aktualizace s komentáři a podrobnostmi z druhého odstavce.)