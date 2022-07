Oficiální infografika Nintenda ukazuje všechny hry z Direct Mini

účast v Nintendo Live na mě

Novější Nintendo Direct od Nintenda se možná soustředilo pouze na odhalení třetích stran, ale přesto šlo o absolutní klobása. I když to bylo stejně vyčerpávající, jako když se Nintendo rozhodlo nestreamovat show, bylo to stejně vyčerpávající, jako když se to Nintendo rozhodlo nestreamovat, máme před sebou několik opravdu vzrušujících nových her, které v nadcházejících měsících přijdou na Switch.

Nintendo nyní zveřejnilo oficiální infografiku ukazující celou řadu her, které se v show objevují, a uh…jen… Báječný. Jaký úžasný sortiment! Persona 5 RoyalA Zpátky na Monkey IslandA HarvestellaA Mega muž…tolik skvělých titulů!

Jaká byla vaše oblíbená hra v poslední době #NintendoDirectMini: Zobrazit partnera? pic.twitter.com/pibX3h148d– Nintendo UK (NintendoUK) 1. července 2022

Rozhodně to stačí na to, aby se všichni zaměstnali na dlouhou dobu, to je jasné! Pokud chcete přesně vědět, co je vrcholem naší nabídky, můžete se na to podívat tady. Kromě toho vás vezmeme do roztomilého Ziona a Felixe, když budou diskutovat o svých názorech na to, co bylo ukázáno.

účast v Nintendo Live na mě

Jaká je vaše oblíbená reklama z Nintendo Direct Mini: Partner Showcase? Dejte nám vědět v komentářích!