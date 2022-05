Severní Korea poprvé oznámila případ COVID-19

Zástupný symbol při načítání akcí článku

NOVINKA: Kim Čong-un byl viděn v masce na začátku a na konci zasedání politbyra, které oznámilo první propuknutí koronaviru v Severní Koreji. Je to pravděpodobně poprvé, co se Kim objevila ve státních médiích s maskou od globální pandemie.

„Myslím, že hlavním důvodem, proč režim oficiálně uznal přítomnost koronaviru v zemi, je to, že se to stalo v Pchjongjangu a režim ví, že dříve nebo později se to svět dozví,“ řekl Gu. „Možná je to víc o tom ukázat kontrolu než křičet o pomoc.“