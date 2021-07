Co je to delta proměnná? 5 věcí, které potřebujete vědět

Poprvé za více než rok pociťujeme určitou naději – nebo alespoň opatrný optimismus pandemický Může ustoupit na pozadí. Odborníci však chtějí, abychom věděli, že o tuto novinku stále existují obavy mutace Než by jej virus mohl přivést zpět, a mohl by být ještě silnější.

V současné době je hlavním problémem varianta delta, která je vysoce nakažlivá (a možná i závažnější) SARS-CoV-2 Virový kmen, který byl poprvé identifikován v Indii v prosinci.

Poté se rychle přehnalo přes tuto zemi a Velkou Británii, což vedlo k vysokému počtu infekcí a úmrtí. První případ společnosti Delta byl diagnostikován v USA před dvěma měsíci (v březnu) a nyní se případy rychle zdvojnásobují.

Pearl YildirimD., pediatrický specialista na infekční choroby v Yale Medicine a vakcinolog, není překvapen, co se děje. “všichni Viry Vyvíjejí se v čase a podléhají změnám, jak se šíří a opakují. “

Ale jedna věc, která odlišuje Delta je, jak rychle se může šířit, říká F Berry Wilson, epidemiolog na Yale University. Celosvětově říká: „Delta jistě urychlí šíření epidemie.“

Z toho, co zatím víme, byli lidé, kteří byli očkováni Koronavirus Zdá se, že je imunní vůči deltě, ale každý, kdo není imunní a necvičí Preventivní strategie Podle lékařů existuje riziko vývoje nové varianty.

Zde je pět věcí, které potřebujete vědět o delta proměnné:

1. Delta je nakažlivější než jiné kmeny virů

Delta je název B.1.617.2. Varianta, mutace SARS-CoV-2, která se původně objevila v Indii. První delta případ byl identifikován v prosinci 2020 a kmen se rychle rozšířil a rychle se stal dominantním kmenem viru jak v Indii, tak ve Velké Británii.

Ke konci června představovala Delta podle odhadů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) více než 20 procent případů ve Spojených státech. Toto číslo rychle roste, což vede k předpovědím, že se toto plemeno brzy stane dominantní variantou ve Spojených státech.

The Světová zdravotnická organizace (Světová zdravotnická organizace) popsala tuto verzi viru jako „nejrychlejší a nejschopnější“.

V polovině června to bylo Centrum pro kontrolu nemocí Delta byla popsána jako „proměnná zájmu“, přičemž používala označení také pro kmen alfa, který se poprvé objevil ve Velké Británii, kmen beta, který se poprvé objevil v Jižní Africe, dvě varianty epsilon poprvé diagnostikované ve Spojených státech a specifický gamma kmen v Brazílii. (Nové konvence pojmenování variant byly zavedeny Světovou zdravotnickou organizací na začátku června jako alternativa k číselným názvům.)

„Ve skutečnosti je velmi vzrušující, jak se rychlost růstu změní,“ říká Wilson. Delta se šíří o 50 procent rychleji než Alpha, což bylo o 50 procent infekčnější než původní kmen SARS-CoV-2 – díky čemuž je nová varianta o 75 procent infekčnější než původní, říká.

“Ve zcela prázdném prostředí – kde nikdo není očkován nebo nemá masky – se odhaduje, že průměrný člověk infikovaný původním kmenem koronaviru infikuje dalších 2,5 lidí,” říká Wilson. „Ve stejném prostředí se delta šíří z jedné osoby na asi 3,5 nebo 4 další lidi.“

„Díky matematice roste exponenciálně a rychleji,“ říká. „Takže to, co se jeví jako poměrně mírná míra infekce, by mohlo způsobit, že virus bude velmi rychle dominovat – jak vidíme nyní. Delta překonává všechno ostatní a stává se dominantním kmenem.“

2. Očkované osoby jsou ohroženy

Lidé, kteří nebyli Očkování proti COVID-19 Jsou nejvíce ohroženi. Ve Spojených státech je nepřiměřený počet neočkovaných lidí v jižních a apalačských státech, včetně Alabamy, Arkansasu, Gruzie, Mississippi, Missouri a Západní Virginie, kde je nízká míra očkování (v některých z těchto států počet případů klesá) i když některé další státy ruší omezení, protože jejich případů ubývá).

Mladá Znepokojení jsou také mladí lidé.

“A nedávná studie z Velké Británie ukázaly, že u dětí a dospělých do 50 let byla 2,5krát větší pravděpodobnost, že budou mít deltu, “říká Yildirim.

Ve Spojených státech dosud nebyla schválena žádná vakcína pro děti ve věku od 5 do 12 let, ačkoli USA a řada dalších zemí vakcíny schválené pro dospívající a malé děti schválily nebo o nich uvažují.

“Jakmile jsou očkovány starší věkové skupiny, jsou očkovány i ty.” mladší A neočkovaní budou mít větší šanci na kontrakci COVID-19 s jakoukoli variantou, “říká Yildirim. Zdá se však, že delta ovlivňuje mladší věkové skupiny více než předchozí proměnné.

3. Delty mohou vést k „lokálně ohniskům“

Pokud se delta bude i nadále pohybovat dostatečně rychle, aby urychlila epidemii, Wilson říká, že největší otázky budou o přenositelnosti – kolik lidí dostane variabilní deltu a jak rychle Šíření?

Odpovědi mohou částečně záviset na tom, kde žijete – a kolik lidí ve vašem okolí bylo očkováno, říká.

„Říkám tomu„ opravené očkování “, kde jsou tyto vysoce očkované kapsy umístěny v sousedství míst s 20% očkováním,“ říká Wilson. „Problém je v tom, že to umožňuje viru skákat, přeskakovat a skákat z jedné špatně očkované oblasti do druhé.“

V některých případech by město mohlo skončit s nízkou imunizací a být obklopeno oblastmi s vysokou vakcinací, kde by se virus nacházel na jeho hranicích, a výsledkem by mohlo být „lokální vypuknutí nemoci“, řekl. „Poté by mohla epidemie vypadat jinak než to, co jsme viděli dříve, protože v celé zemi existují skutečná horká místa.“

Někteří odborníci tvrdí, že USA jsou v dobré pozici kvůli relativně vysoké míře zaočkovanosti – nebo že dobytí delty bude trvat rasu mezi mírou zaočkovanosti a proměnnou. Pokud se však Delta bude i nadále rychle pohybovat, zdvojnásobení infekcí ve Spojených státech by mohlo dále zostřit vzestupnou křivku COVID-19, říká Wilson.

Spíše než tří- nebo čtyřletá pandemie, která odezní, jakmile bude dost lidí očkováno nebo přirozeně imunizováno (protože Byl nakažen virem), nárůst případů bude komprimován do kratšího časového období.

„Skoro to zní jako dobrá věc,“ říká Wilson. “to není.”

Dodává, že pokud je v dané oblasti nakaženo příliš mnoho lidí najednou, místní systém zdravotní péče bude ohromen a více lidí zemře. Dodává, že i když je nepravděpodobné, že by se to stalo v USA, bude to v jiných částech světa. „S tím se musíme hodně starat.“

4. Stále se toho musíme učit

Jednou z důležitých otázek je, zda vám kmen Delta způsobí nemocnější než původní virus.

„Na základě hospitalizací sledovaných ve Velké Británii [which has been about a month ahead of the US with Delta]„Je pravděpodobné, že varianta je patogennější,“ říká Wilson.

I když je zapotřebí dalšího výzkumu, časné informace o Nebezpečí Zahrnuje Delta A studie ze Skotska, který ukázal, že u delta varianty byla téměř dvakrát větší pravděpodobnost, že bude výsledkem alfa Nemocniční léčba u neočkovaných jedinců (a očkování toto riziko významně snížilo).

Další otázka se zaměřuje na to, jak delta ovlivňuje tělo. Yildirim říká, že byly hlášeny příznaky odlišné od příznaků spojených s původním kmenem koronaviru.

“Kašel a ztráta čichu se zdají být méně časté. Bolesti hlavy, bolavé hrdlo, rýma a.” horečka Existuje na základě posledních průzkumů ve Velké Británii, kde je více než 90 procent případů způsobeno kmenem Delta. “

Není jasné, zda delta může způsobit pokročilejší případy – infekce u lidí, kteří byli očkováni nebo mají přirozenou imunitu proti předchozí infekci COVID-19, která byla dosud obecně vzácná.

„Penetrace je velká otázka,“ říká Wilson. „Alespoň s imunitou proti mRNA vakcínám to nevypadá, že by to byl problém.“

Analýza veřejného zdraví v Anglii (v předběžné, nikoli recenzované verzi) ukázala, že alespoň dvě ze dvou vakcín jsou účinné proti Delta.

Vakcína Pfizer-BioNTech byla 88% účinnost proti symptomatickým onemocněním a 96 procent účinně proti hospitalizaci z delty ve studiích, zatímco Oxford AstraZeneca (který není vakcínou mRNA) byl 60 procent účinný proti chorobám, které se objevují 93% účinnost proti hospitalizaci.

Studie sledovaly účastníky, kteří byli plně očkováni oběma doporučenými dávkami.

„Takže vaše riziko je mnohem nižší u někoho, kdo nebyl očkován, a vy jste mnohem bezpečnější, než jste byli před očkováním,“ říká Yildirim.

Údaje o účinnosti jiných vakcín proti přípravku Delta ještě nejsou k dispozici, ale někteří odborníci se domnívají, že přípravek Moderna může fungovat podobně jako Pfizer, protože obě jsou vakcínami mRNA. V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné informace o účinnosti společnosti Johnson & Johnson proti přípravku Delta, i když se ukázalo, že pomáhá předcházet hospitalizaci a úmrtí u lidí s jinými variantami.

Budu očkovat lidi, které potřebují posilovací výstřely chránit před deltou? Opět je příliš brzy na to, abychom zjistili, zda budeme potřebovat modifikaci posilovače k ​​cílení na variantu Delta – nebo na jakoukoli jinou. (Odborníci zatím přesně nevědí, zda očkovaní lidé budou v určitém okamžiku potřebovat další dávku, aby zvýšili celkovou imunitu, kterou dostali od prvních injekcí.)

Existují další otázky a obavy týkající se společnosti Delta, včetně Delta Plus – varianty Delta, která se nachází v USA, Velké Británii a dalších zemích. „Delta Plus má jednu další mutaci k tomu, co obsahuje varianta Delta,“ říká Yildirim. Tato mutace, zvaná K417N, dodává, ovlivňuje špičatý protein, který virus potřebuje k infikování buněk, a to je hlavní cíl mRNA a dalších vakcín.

“Delta Plus byla poprvé hlášena v Indii, ale typ mutace ve variantách, jako je Beta, byl hlášen dříve. K určení skutečné míry prevalence a dopadu této nové varianty na zátěž a výsledek onemocnění je zapotřebí více údajů,” dodává Yildirim.

5. Očkování je nejlepší ochranou proti deltám

Lékaři říkají, že nejdůležitější věcí, kterou můžete udělat, abyste se ochránili před Delta, je úplné očkování. To znamená, že pokud dostanete vakcínu s dvěma dávkami, jako je například Pfizer nebo Moderna, musíte dostat obě injekce a poté počkat na doporučenou dvoutýdenní periodu, aby se tyto záběry plně projevily. Ať už jste byli očkováni nebo ne, je také důležité dodržovat pokyny pro prevenci CDC, které jsou k dispozici očkování A není imunní Osoby.

„Stejně jako všechno v životě jde o průběžné hodnocení rizika,“ říká Yildirim. “Pokud je slunečno a vy budete venku, oblečte si opalovací krém. Pokud jste na přeplněném shromáždění, potenciálně s lidmi, kteří nejsou imunizovaní, noste masku a udržujte sociální odstup. Pokud nejste očkováni a máte nárok na očkovaný, to nejlepší, co může udělat vezměte vakcínu. “

Samozřejmě existuje mnoho lidí, kteří nemohou vakcínu dostat, protože jim lékař doporučil, aby ji ze zdravotních důvodů nebrali, nebo proto, že osobní logistika nebo potíže způsobily blokování cest – nebo se mohou rozhodnout ji nedostat.

Bude proměnná delta stačit k tomu, aby povzbudila ty, kteří se mohou nechat očkovat? Nikdo neví jistě, ale je to možné, říká Wilson, který povzbuzuje každého, kdo má otázky ohledně očkování, aby promluvil se svým rodinným lékařem.

“Když se vyskytnou lokální ohniska, očkování stoupne,” říká Wilson. „Víme, že pokud někdo, koho opravdu znáš, onemocní a jde do nemocnice, může to trochu změnit tvůj výpočet rizika. To by se mohlo začít dít víc. Doufám, že uvidíme, jak stoupne míra očkování.“

Tento článek byl poprvé publikován v budoucnost Zde se znovu publikuje pod a CC BY 4.0 licence. Číst Původní článek.