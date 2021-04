Valencie kritizuje španělskou ligu za obvinění z rasismu Diagaby a Neymar, hráč Paris Saint-Germain, zakázal 2 a více zápasů

Blížíme se ke konci dalšího rušného týdne evropského fotbalu, který zažil nezapomenutelné okamžiky v Lize mistrů a Evropské lize, jako je vítězství Paris Saint-Germain nad šancí mimo Bayern Mnichov a pozdní remíza Slavie Praha proti Arsenalu.

Více z toho přijde příští týden po akčním víkendu napříč kontinentem, ale co se stalo mimo to, co jsme viděli na hřišti? Jako vždy, tady je náš přehled nejlepších příběhů mimo akci.

Příběhy, které vám možná chyběly.

Valencie zaútočila na španělskou ligu kvůli sporu o Diiacabe

Tým Valencie zuřivě reagoval na tvrzení La Ligy, že nebylo možné potvrdit „každé slovo“ zaměřené na Mukhtara Diakhabyho od kadizského hráče Juana Cala ve 28. minutě zápasu uplynulého víkendu.

„Skutečnost, že nebyly nalezeny žádné důkazy, neznamená, že se tak nestalo,“ uvádí se v oficiálním prohlášení Los Che. „Valencie by ráda zdůraznila, že La Liga provedla vlastní vyšetřování, ale klub nijak nezměnil náš názor na to, co se stalo v zápase.“

Valencia CF si zachovává „plnou podporu“ pro Dekhaabi a chce v budoucnu „vidět změnu a odpovídající reakci na takový nebezpečný incident a vidět kroky ke změně předpisů a postojů“.

Počáteční zákaz jednoho zápasu pro Slavii Codela při vyšetřování Rangers

V nedávné jiné kontroverzní kontroverzi byl zpočátku suspendován Slavia Praha Ondrej Kudela na jeden zápas kvůli údajným komentářům vůči Glenu Camarovi v jeho nedávném zápase Evropské ligy s Rangers a Rangers. UEFA nyní zahájila úplné vyšetřování.

Na začátku tohoto týdne 34letý český reprezentant vynechal remízu 1: 1 ve čtvrtfinálovém prvním zápase Arsenalu, ale minulý měsíc utrpěl úder při plnění mezinárodních povinností.

2-komentář pro Neymara po kartě Red Lille

Hvězda PSG Neymar vynechá víkendový zápas s RC Štrasburk Alsasko a zápas příštího týdne se Saint-Etienne poté, co byl vyloučen na dva zápasy s třetí možností pozastaveného trestu poté, co byl minulý týden vyhozen domácí prohrou 1: 0 doma. 1 pro OSC Lille.

Bayern se rozloučil s Boatengem

Sportovní ředitel Bayernu Mnichov Hassan Salih Hamidic potvrdil, že Jerome Boateng opustí německé giganty na konci letošní sezóny, kdy jeho smlouva vyprší po desetiletém úspěchu v Allianz aréně po opětovném vstupu z Manchesteru City v roce 2011.

Noční můra COVID-19 v Itálii, když se Řím připravuje na euro

Romové se chystají toto léto přivítat fanoušky na evropském šampionátu, protože italský fotbal se i nadále potýká s velkým vypuknutím COVID-19 s trenérem Lazia Laziem Simone Inzaghi, nejnovějším rekordem Serie A, který byl pozitivně testován poté, co skupina hvězd Azzurri pobývala v Evropa.

Villa zůstává bez hlavního muže Greelish

Manažer Aston Villa Dean Smith potvrdil, že Jack Grealish utrpěl při svém návratu „porážku“ kvůli zranění, které by ho „pravděpodobně vrátilo na dva týdny“, takže je nepravděpodobné, že by se kapitán vrátil před koncem sezóny. Mohlo by to ublížit jeho naději na euro.

Zlatan hraje v novém filmu Asterix

Hvězda AC Milán a Švéd Zlatan Ibrahimovic si zajistila roli v nadcházejícím filmu Guillaume Caneta Asterix a Obelix, který se bude promítat v roce 2022, a bude také hrát jako Vincent Cassel a Mario Cotillard jako 39letý hráč byl potvrzen jako antivirový charakter.

Dortmundská Mukoko vyjde pro tuto sezónu

Pro Borussii Dortmund to byla zatím neuspokojivá sezóna a jejich kampaň se obrátila k horšímu, když byla 16letá superstar Yusef Mukoko diskvalifikována na zbytek tohoto období kvůli zranění nohy, které utrpělo ve službě ve věku ze dne 21. Německo.

Rozhodčím bude chybět El Clásico po studené remíze mezi Bayernem Mnichov a Paris Saint-Germain

Antonio Matteo Lahues nebude tento víkend vládnout Clasicu a nahradí jej Jess Gil Manzano poté, co první utrpěl svalové zranění poté, co ve středu v Allianz Aréně dohlížel na výhru Paris Saint-Germain nad Bayernem Mnichov 3: 2 nad Bayernem Mnichov v Lize mistrů UEFA , který byl mnohokrát svědkem. Hráči chytají zranění.

Dijon je na pokraji vytvoření nechtěného rekordu 87 let

Dijon FCO v současné době bojuje proti sérii 11 zápasů v Ligue 1 a tento víkend cestuje do impozantního AS Monaco s vědomím, že jeho dvanáctá porážka za sebou by vyrovnala rekord CA Paris v lednu 1934 s největšími ztrátami v řadě Ligue 1 …