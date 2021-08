Politiky musí umožnit jaderné energii hrát její zásadní roli, říká UNECE: Energie a životní prostředí

11. srpna 2021

Jaderná energie by mohla být součástí širšího portfolia spolu s nasazením dalších udržitelných technologií s nízkým nebo nulovým obsahem uhlíku k dekarbonizaci globálního energetického systému a energeticky náročných průmyslových odvětví, uvádí nový technologický brief od Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN). Publikace zdůrazňuje jadernou energii jako důležitý zdroj nízkouhlíkové energie, která může přispět k dosažení uhlíkové neutrality, a pro tvůrce politik, kteří chtějí dosáhnout cílů v oblasti klimatu a udržitelného rozvoje pomocí jaderné energie, by měli poskytovat pozitivní a dlouhodobé politické signály o nových nukleární energie. Rozvoj.

the Stručně o jaderné technologii Je to jeden ze série briefů o energetických technologiích, které zveřejnila Evropská hospodářská komise OSN s cílem pomoci zmírnit změnu klimatu a urychlit zavádění nízkouhlíkových technologií. Tuto novou publikaci připravila pracovní skupina UNECE pro uhlíkovou neutralitu a specializovaný tým mezinárodních odborníků na vysoké úrovni napříč celým energetickým společenstvím. Odráží to výsledky z Workshop o roli jaderné energie při dosahování uhlíkové neutrality v regionu EHK OSN které se konalo 23. listopadu 2020 a Subregionální workshop o dosažení uhlíkové neutrality v regionu EHK OSN Koná se 24. listopadu 2020.

„Jaderná energie je důležitým zdrojem nízkouhlíkové elektřiny a tepla, které přispívají k dosažení uhlíkové neutrality,“ uvádí dokument. “Dosud hrály klíčovou roli při vyhýbání se emisím oxidu uhličitého. Dekarbonizace energie je důležitým úkolem, který vyžaduje využití všech dostupných nízkouhlíkových technologií. Analýzy naznačují, že světových cílů v oblasti klimatu nebude dosaženo, pokud budou vyloučeny jaderné technologie.” ”

V regionu EHK OSN je v současné době v provozu asi 292 jaderných reaktorů, což představuje 20% celkové výroby elektřiny a 43% nízkouhlíkové výroby. Fosilní paliva však stále představují více než polovinu výroby elektřiny v regionu EHK.

V regionu EHK OSN v současnosti 20 energetických reaktorů provozuje, přičemž jaderná energie představuje více než 30% celkové výroby elektřiny v 11 zemích (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Finsko, Francie, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko a Ukrajina). Patnáct zemí má nové reaktory ve výstavbě nebo ve vývoji. Sedm členských států Evropské hospodářské komise OSN vyvíjí programy jaderné energie poprvé.

Stručný popis technologie uvádí, že řada zemí – včetně Kanady, České republiky, Finska, Francie, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Ruska, Ukrajiny, Velké Británie a USA – výslovně uvedla, že jaderná energie bude hrát role Cokoli. při snižování jejich národních emisí v budoucnosti. Belgie a Německo oznámily postupné ukončení využívání jaderné energie v roce 2025 a 2023.

Od roku 2000 bylo z politických, ekonomických nebo technických důvodů v oblasti EHK OSN uzavřeno více než 70 reaktorů. Evropská hospodářská komise OSN uvádí, že ve většině případů byla alespoň částečně nahrazena výrobou energie z fosilních paliv, což představuje překážku úsilí o zmírnění změny klimatu. Mezinárodní energetická agentura a Mezinárodní agentura pro atomovou energii považují zabránění předčasného uzavření více jaderných elektráren za naléhavou prioritu řešení změny klimatu.

The Technology Brief říká, že jaderná energie má potenciál být dále integrována s dalšími nízkouhlíkovými energetickými zdroji v budoucím dekarbonizovaném energetickém mixu. Protože jaderné elektrárny vyrábějí jak nízkouhlíkovou elektřinu, tak teplo, poskytují také příležitosti k dekarbonizaci energeticky náročných průmyslových odvětví. Existuje například potenciál pro zvýšení výroby oceli, vodíku a chemikálií s nízkým nebo žádným obsahem uhlíku za účelem odstranění uhlíku ze sektorů, které je obtížné zmírnit.

Evropská hospodářská komise OSN uvádí, že jaderná energie je v mnoha částech světa nákladově konkurenceschopnou možností výroby elektřiny. Nízkonákladové financování a tržní rámce mohou u velkých jaderných elektráren zmírnit vysoké počáteční kapitálové náklady ve výši 5–10 miliard USD. Budoucí mikroreaktory a malé modulární reaktory (SMR) budou pravděpodobně snazší financovat a podporovat technologickou interakci se změnou obnovitelné energie.

“Pro ty země, které se rozhodnou implementovat tuto technologii, je jaderná energie důležitým zdrojem nízkouhlíkové elektřiny a tepla, které mohou přispět k dosažení uhlíkové neutrality, a tím pomoci zmírnit změnu klimatu a dosáhnout Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj,” řekl výkonný ředitel. Ředitel Evropské hospodářské komise OSN. Tajemnice Olga Algairová.

Potřebné výhodné zásady

Evropská hospodářská komise OSN (EHK OSN) říká tvůrcům politik, kteří chtějí dosáhnout cílů v oblasti klimatu a udržitelného rozvoje pomocí jaderné energie: vytvořit rovné podmínky pro všechny nízkouhlíkové technologie; Poskytovat pozitivní a dlouhodobé politické signály pro nový jaderný rozvoj; Urychlit vývoj a zavádění SMR a pokročilých reaktorových technologií; Zajištění dlouhodobého provozu stávajících jaderných elektráren.

“Tento technologický brief byl vyvinut jako součást hodnocení EHK OSN o integrovaných přístupech k dosažení globálních cílů v oblasti klimatu,” řekl Scott Foster, ředitel divize udržitelné energie při Evropské hospodářské komisi OSN. “Naše analýzy ukazují, že našich cílů v oblasti klimatu nelze dosáhnout, pokud jsou vyloučeny technologie, jako je jaderná energie. Tato realita vede k tomu, že vlády musí vyvinout politické rámce, které technicky, neutrálním způsobem dosáhnou světových sociálních, environmentálních a ekonomických cílů.”

Qing Li, místopředseda expertní skupiny EHK OSN pro čistší elektrické systémy, spolu s odborníky z jaderné a energetické komunity podpořil vypracování briefu v rámci projektu UNECE Carbon Neutrality. „Stručný přehled přináší přehled důležité úlohy technologií jaderné energetiky-současných velkých reaktorů i inovativních technologií SMR-jako součásti nízkouhlíkového energetického mixu při poskytování řady energetických služeb, jako je distribuovatelná elektřina, dálkové vytápění a hypertermie, “řekl Lee. a výroba vodíku.

Zveřejnění briefingu o jaderné technologii uvítali generální ředitel Světové jaderné asociace Sama Bilbao a Leon.

„Oceňuji Hospodářskou komisi OSN pro Evropu za zveřejnění tohoto technologického briefu o jaderné technologii, který poskytuje cenné poznatky pro vlády, které chtějí vyvinout výhledové politické signály usnadňující rozvoj nové jaderné energie,“ řekla. “Intelektuální vedení vlád a tvůrců politik je zásadní pro vzbuzení důvěry a stimulaci dlouhodobého plánování a investic do projektů jaderné energie, které mohou hrát velmi důležitou roli v pomoci dekarbonizaci celé ekonomiky v mnoha zemích.”

Zkoumal a napsal Global Nuclear Energy News