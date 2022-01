Je těžké přehlédnout pocity Castlevania Vampire Survivors

obrázek : Prase

Posledních pár dní mě pohltila hra s názvem Přeživší upíři. Je to levné, jak z hlediska ceny (pouze 3 dolary), tak prezentace (obří tlačítka, která vypadají lépe pro mobily než PC), přičemž většinu své estetické inspirace zjevně bere z Castlevania série. Ale nemůžu se nabažit této podivné, posedlé malé hry.

Zjistil jsem, že hraju Přeživší upíři— Původně vydáno v parní A Svědění Minulý rok – téměř kdykoliv si najdu volnou chvíli. Zvažuje se návrh? Je čas nastartovat Přeživší upíři A uvidíte, jak daleko se můžu dostat, než se mi ozvou redaktoři. čekání Final Fantasy XIV Přihlášení a fronty na raid pop? Může s tím ztrácet čas Přeživší upíři. Zní to šíleně, dokonce jsem svůj drahocenný volný čas začal trávit ještě párkrát běháním.

Přeživší upířiJak název napovídá, jde o přežití. Je to pseudo-rogolická hra, kde procházíte arénou, která se rychle začíná plnit nejrůznějšími děsivými příšerami. Netopýři, kostlivci, mumie a obří kudlanky se neúnavně sbíhají k vaší poloze z okrajů obrazovky. Naštěstí jedinou věcí, kterou se musíte jako hráč zabývat, je procházet tímto davem; Vaše postava automaticky útočí na jakékoli vybavení, které můžete získat prostřednictvím zvýšení úrovně a poklesu předmětů.

Stejně jako u většiny roguelike je zde mnoho postav, ze kterých si můžete vybrat, když začínáte novou hru Přeživší upíři Běží. Antonio je Belmont ve hře, počínaje bičem, který se s postupujícím levelem stává silnějším, zatímco Imelda používá kouzelnou hůlku a postupem času postupně získává více zkušeností. Tyto rozdíly jsou však opravdu důležité pouze v rané hře, protože během běhu rychle shromáždíte více zbraní a pasivních předmětů.

Bez ohledu na to, koho si vybereš, Přeživší upíři Dělá vše, co je v jeho silách, aby je proměnil v kulku pekelnou hlavu. Kromě biče a kouzelné hůlky můžete svou postavu rozšířit o Bible, kříže, svěcenou vodu, sekery a další, které se chovají přesně tak, jak vypadají. Castlevania jeho vrstevníci. Výběrem více těchto předmětů získáte vylepšení, jako jsou větší přístupové truhly a více projektilů. Díky pasivním prvkům, které posilují útok, stejně jako statistikám, jako je rychlost pohybu a obrana, také v kombinaci, rychle začnete chápat, že je potřeba zvýšit své schopnosti, než budou hordy příliš mnoho.

Přeživší upířiSkutečná síla však spočívá v téměř nepřetržitém přívalu dopaminu. Připadá mi to jako mobilní hra bez všech těch keců o mobilních hrách nebo možná jako jedno z bezduchých bleskových rozptýlení, které jste používali, abyste se tajně zbavili počítačů ve školní třídě. Nejen, že je vyčistění obrazovky od padouchů uspokojující, ale často mocní, zřídka přítomní nepřátelé vás odmění truhlou s pokladem, která vás zaplaví dalšími předměty a penězi, které můžete odemknout v okázalé sekvenci, která konkuruje i těm nejlepším truhlám s kořistí.

Chci říct, stačí se podívat na toto:

Výkřik hrůzy.

Půjdu ven a řeknu to: Přeživší upíři Je to perfektní hra. Ne, nemá rozlehlé vyhlídky smrtící vlákno nebo vyprávění klipy Disco Elysium, ale pokud jde o čistou hratelnost a okamžitý pocit, tento svérázný projekt konkuruje některým z nejlepších zážitků na médiu. Mám pocit, že jsem konečně našel hru, ve které bych mohl soupeřit Isaacova vazba V tom, že je to něco, k čemu se budu rok co rok vracet pro rychlý zásah mozkové šťávy, který ve vás zanechá pocit uspokojení mezi masivními odchylkami AAA.

A hej, i když nedojdeš ke stejnému závěru, Přeživší upíři Stojí to jen pár dolarů parní. Verzi s předběžným přístupem si dokonce můžete zahrát přímo ve svém prohlížeči přes itch.io, bez nutnosti nákupu nebo stahování. Buďte opatrní: může to být návykové.