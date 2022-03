Další krok pro vzletnou třetí sérii Bruins je jasný

3. března 2022; Las Vegas, Nevada, USA; Centr Boston Bruins Craig Smith (12) slavil s rozehrávačem Trentem Frederickem (11) a rozehrávačem Charlie Coylem (13) poté, co vstřelil gól v prvním poločase proti Vegas Golden Knights v T-Mobile Areně. Povinný kredit: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

Čtvrteční ráno ve Vegas začalo setkáním mezi trenérským týmem Bostonu a novým týmem Black & Gold, povzbuzením třetí série s Charliem Coylem mezi Trentem Frederickem a Craigem Smithem.

Série, která měla silný začátek, ale byla nakonec zodpovědná za chybu, která urychlila pád B v úterý večer v Anaheimu, by dostala šanci se odrazit. Bruins byli spokojeni s celou svou prací a nechtěli být potrestáni za jednu špatnou chybu, ale místo toho chtěli posílit svou útočnou mentalitu.

Měli to a někteří, přičemž Smith měl na svědomí tři z pěti gólů Bostonu, zatímco Frederick měl tři nejlepší asistence při výhře 5-2.

Pro Smitha, který v posledních 296 minutách vstřelil pouhé dva góly a poté udělal změnu, když šel do čtvrtečního přímého střetnutí s Golden Knights, byl obrat jen otázkou času. Dokud budu střílet. Ale pro Fredericka je útočný nával to, co Bruins doufají – a chtějí – jako znamení věcí příštích.

„Potřebuje zjistit, jak se může urážet,“ řekl Bruce Cassidy, trenér Bruins o Frederickovi po čtvrtečním vítězství. „Myslím, že Charlie Coyle chápe, jak by to vyvolalo.“ urazit. Je to chlap s držením puku, správně, a útočí. Craig Smith ví, že je velký střelec. Freddy musí počítat [that] Mimo.“

Bruins jasně chtěli, aby byl Frederick v této sezóně spíše hokejistou než agresivním idiotem. Naráželi na to v různých bodech, když diskutovali o Frederickově hře, což dává smysl vzhledem k Frederickově výběru v prvním kole a jeho věku. Je trochu brzy na to, abychom přijali myšlenku, že je to obtíž čtvrté kategorie a nic víc.

„Přinese fyzickou sílu, to víme. Ale s touto skupinou se naučí mít lepší puky, takže tráví čas v pásmu,“ řekl Cassidy.Jeho uvolnění je vynikající. [Thursday], přestože měl tři asistence, párkrát se rozpoutal, což bylo docela fajn. Rozhodovat se v oblasti nebo jen tak, že si nasadíte kotouč na hůl do nebezpečné pozice, bylo lepší.“

A s více času v útočné zóně se chce Bruins ujistit, že Frederick hraje podle svých předností.

Cassidy nabídl „povzbudili jsme ho, aby hrál co nejlépe forhendem.“ „A tím chci říct, že na ledě není mnoho hráčů, kteří dokážou hrát bekhendem.“ [Sidney] Crosby, támhle [Patrice] Bergerone, venku jsou nějací hráči, ale obecně [there’s not a lot who can]. To je to, co se mu snažíme kázat.

„A to obvykle znamená dát něco na síť forhendem.“

Tento druh šrotu je to, co měli Bruins na mysli, když začínali sezónu 2020-21 a postavili Nicka Ritchieho vedle Coyla a Smithe. Fit však nikdy nefungoval a ukázalo se, že Ritchieho problémy s rychlostí nohou způsobily, že se vešel do suboptimálního brka, jak se tempo a intenzita zápasů stupňovaly. Nicméně Frederickova kompatibilita s Coylem a Smithem se zdá být přirozenější, pokud jde o rychlost a schopnosti držení míče, což je kombinace, kterou Bruins doufají udržet společně.

Hodně z toho může záviset na tom, co se stane s pozicí Jakea DeBruska, ale možnost udržet Smithe v roli třetí lajny a nechat Bruins točit čtyři lajny za všech okolností Cassidy vítá vzhledem k jeho odrazové síle.

„Přivádí mě to zpátky k [2019] řekla Cassidy. „[After] brk a [Marcus Johansson] Před lety jsme měli tři útočné řady a naše čtvrtá byla postavena tak, aby zabíjela penalty a dodávala nám energii. Máme tohle.

„A teď, pokud se tato řada zrodí, staneme se nebezpeční.“

Zde jsou některé další myšlenky a poznámky z výhry 5-2 nad Golden Knights…