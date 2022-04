Swiatek vede polského Billyho Jean Kinga do finále poháru; Předčí české Brity

Světová jednička Iga Sviatech vyhrála v sobotu svůj 19. zápas v řadě a přivedla Polsko do finále Billy Jean King Cupu 2022, premiérové ​​týmové soutěže v profesionálním ženském tenise.

V kvalifikačním kole proti Rumunsku porazil Swiadek Polsko 6:0, 6:0 při vítězství 3:0 nad Andreou Prisakaryuovou. Nejlépe umístěný Swiadech proměnil všech šest svých brejkbolů v 52minutové vítězství.

Čtěte více: Reprezentace je důležitá: Jabirovo vítězství, co Safi znamená pro jejich země?

Swedek přidal další vítězství ke své sérii nejlepších vítězství v kariéře a zajistil si třetí výhru v zápase s Polskem tento týden, čímž svou zemi kvalifikoval do listopadového finále. O prestižní korunu se ve finálovém kole utká 12 zemí.

V dalším střetnutí byla Česká republika zatlačena na pokraj, než porazila Velkou Británii 3:2. Po dramatických šesti vítězstvích z posledních deseti ročníků postoupí Čech do finále jako poslední dominující tým Billy Jean King Cupu.

V sobotu začala stříbrná olympijská medailistka Marquette Vondrošová porážet šampionku US Open Emmu Radukanuovou 6:1, 6:1 silným vítězstvím.

Radukanu v pátek vyhrál svůj první profesionální antukový zápas, ale finalistka Roland Cros 2019 Vondrošová byla v sobotu na hřišti pro britskou mládež, která trvala více než hodinu, velmi odhodlaná.

Britka Harriet Dart však porazila 16letou Lindu Fruhvirtovou 6-0, 5-7, 6-2 v setu 2-2. Česká dorostenka prohrávala ve druhém setu 2:5, ale během pětizápasového běhu si zachránila tři mečboly, aby je ukradla. Dart nakonec inkasoval třetí set a seřadil rozhodující čtyřhru.

Vondrošová a Carolina Muchová ve čtyřhře porazily pár Dart a Katie Swann 6:1, 7:5. Taktická levačka Vondrošová zakončila týden třemi výhrami pro české hráčky.

Kazachstán postoupil do listopadového finále poté, co Elena Rybakina porazila Němku Angelique Gerberovou 4-6, 6-3, 7-5 v bitvě mezi dvěma z 20 nejlepších atletů světa.

Bývalá světová jednička Gerber se do Rybakiny zamiloval 5-3 ve třetím setu, ale Rybakina pokračovala v prosperitě, vyhrála další čtyři hry a Kazachstán tak o víkendu vedl 3-0.

„Konkurence byla tvrdá“ Pak řekla Rybakina. Tvrdí to web Billy Jean King Cup. „Ale byl jsem spolu. Pochopil jsem samozřejmě, že oba budeme bojovat do posledního bodu.“

Čtyřnásobná mistryně Itálie se také kvalifikovala do finále, přičemž Camilla Georgiová porazila svou trojnásobnou šampionku Francii 6:2, 6:0 a ujala se vedení 3:0. Georgie vyhrála o 62 procentních bodů a poslala Don službu zpět k vítězství.

Do listopadového finále postoupili také pětinásobní šampioni Španělsko. Sarah Sorops Tormo porazila Arantzu Rus 6:0, 6:4 a zajistila Španělkám vedení 3:0 nad Nizozemskem.

Dva severoamerické týmy ten den vyhrály finále, ale do finále se dostaly různými cestami. Finalistka US Open z roku 2021 Leila Fernandezová porazila Danielu Wismaneovou 6:2, 6:1 přesně za hodinu, zatímco Kanada rychle porazila Lotyšsko 3:0.

Osmnáctinásobný šampion Billy Jean King Cupu Spojené státy americké se musel hodně snažit, aby si zajistil místo ve finále. Američané, kteří v sobotu vedli 2:0, překazili mocný comeback Ukrajiny a zvítězili 3:2.

Ukrajina v sobotu prohrála obě dvouhry a porazila Dayanu Yastremskou 6-3, 6-4 v setu a Katarina Javatska ohromila Shelby Rogersovou stejným skóre. Javatska zaznamenal své první vítězství proti 50 nejlepším hráčům.

Ukrajinská singlová šoková remíza přišla v rozhodující čtyřhře, kde Bekula a Asia porazili Mohamed Americans týden 7-6 (5), 6-3 nad Yastremskou a Ljudmilou Kichenok.

Ystremska a Kitchenok postoupili do tiebreaku z brejku v úvodní hře, ale Bekula s Mohammedem se drželi na přestávce a dostali se do vedení setu. Americké hráčky usnadnily dokončení těžce vydobytého nerozhodného výsledku, aniž by propadly druhý set.