Český muž je držitelem Guinnessovy knihy rekordů v držení pozic na palubě déle než 9 hodin

Pokud jste někdy drželi prkno, víte, že držet ho byť jen minutu lze považovat za malý výkon. A teď si představte, že jeden držíte devět vyčerpávajících hodin.

Český muž vytvořil světový rekord tím, že držel prkno devět hodin v kuse.

Jozef Šálek z České republiky je držitelem Guinessovy knihy rekordů za nejdelší dobu na břišním prkně (muž). Šálek držel místo devět hodin, 38 minut a 47 sekund, uvádí web Guinessovy knihy rekordů. Svůj výkon předvedl před mořem fandících festivalových návštěvníků během festivalu Avatar v Park Hotelu v Plzni 20. května.

Australan Daniel Scally dříve držel rekord za devět hodin, 30 minut a jednu sekundu.

Šálek, známý jako Joska, je podle webu terapeut, lektor a kouč osobního rozvoje.

Šálkův příběh je tvrdý a strhující. Uvedl, že před pěti lety měl 15 kg nadváhu a byl závislý na alkoholu a cigaretách.

„Ale jistý okamžik, který mi změnil život, mě přivedl k tomuto přechodu, takže to, co chci světu dát, je, že bez ohledu na váš věk můžete provést změny, abyste se cítili šťastní, vitální a zdraví,“ řekla.

Dodal, že toto je poselství, které chtěl rozšířit překonáním rekordu.

„Dnes jsem šťastný člověk. Jsem vděčný za to, co jsem prožil a dokázal, protože to dnes inspiruje mnoho lidí k překonání jakékoliv nepříjemné situace a posunu fyzických i psychických limitů za hranice naší fantazie,“ dodal.