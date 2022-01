Studie zjistila, že děti narozené během pandemie měly mírné opoždění ve vývoji

Studie zveřejněná v úterý odhalila, že děti narozené během prvních měsíců pandemie dosáhly o něco nižšího skóre v kontrolách svých vývojových dovedností než chlapci narození před pandemií, bez ohledu na to, zda se jejich matky během těhotenství nakazily Covid-19.

Studie provedená v JAMA Pediatrics sledovala 255 dětí narozených od března do prosince 2020 v New Yorku, které bylo epicentrem USA v prvních dnech epidemie.

Děti byly testovány na sociální, komunikační a motorické dovednosti ve věku 6 měsíců pomocí standardu Dotazník O jejich schopnosti převalit se ze zad na břicho, jak často žvatlají a dalších pozoruhodných událostech.

Ve většině regionů vykazovaly děti narozené během epidemie nižší skóre ve srovnání s chlapci narozenými před ní. A vědci zjistili, že to platí bez ohledu na to, zda se narodily matkám, které během těhotenství onemocněly Covidem.

Dodali, že výsledky nemusí naznačovat dlouhodobé zpoždění ve vývoji.

Rozdíly byly malé rozdíly v průměrném skóre mezi dětmi narozenými před a po vypuknutí epidemie, nikoli vyšší opoždění vývoje.

A zatímco skóre v sociálních dovednostech a jemné a hrubé motorice bylo u dětí narozených během pandemie nižší, skóre v komunikačních dovednostech bylo o něco vyšší.

„Samozřejmě to přestane. Proč mají tyto děti nižší skóre v tom, co považuji za velmi základní dovednosti, jako jsou zejména motorické dovednosti?“ řekl Sean Deone, docent pediatrického výzkumu na Brown University, který provedl Výzkum O kognitivních dovednostech dětí narozených během pandemie, které se ale nezúčastnily studie JAMA Pediatrics.

Řekl, že očekává dopad na komunikaci dětí, protože masky dospělých skrývají ústa, když mluví, a interakce s kojenci byla omezena kvůli uzamčení.

„Můj první dojem je, že věci jako jazyk budou ovlivněny a motor nebude ovlivněn, a vidíme opak,“ řekl Deone.

Všichni účastníci se narodili v Morgan Stanley Children’s Hospital v New York Presbyterian nebo Allen Pavilion Hospital v New York Presbyterian a jejich výsledky byly porovnány s výsledky 62 kojenců narozených ve stejných nemocnicích před vypuknutím epidemie, kteří byli také testováni ve věku 6 měsíců. nebo starší.

Vědci spekulovali, že stres, který těhotné ženy kvůli pandemii zažívají, by mohl vysvětlit pokles motorických a sociálních dovedností dětí.

Ale hlavní autor studie Dr. Danny Domitrio, odborný asistent pediatrie a psychiatrie na Kolumbijské univerzitě a neonatolog z Morgan Stanley Children’s Hospital, řekl, že to bylo pravděpodobně způsobeno několika faktory. Řekla, že k tomu mohly přispět i účinky porodu v prostředí uzamčení a dalších stresů spojených s pandemií na rodiny, které narušily dětství, jako je ztráta zaměstnání nebo nejisté bydlení.

Výsledky popsala jako „velké překvapení“, zejména proto, že výzkumníci nenašli nižší skóre u kojenců, jejichž matky se nakazily virem Covid během těhotenství, ve srovnání s dětmi narozenými během epidemie matkám, které infekci neměly.

„Očekávali jsme, že bude rozdíl na základě toho, co je známo z jiných virů,“ řekla.

Molly Wood, docentka epidemiologie na University of North Carolina School of Global Public Health a hlavní autorka úvodníku publikovaného spolu se studií JAMA Pediatrics, varuje, že těhotné ženy by neměly považovat tato zjištění za důvod, proč se odhlásit z očkování. , posilovací injekce nebo Přestaňte nosit masky. Řekla také, že studie má omezení.

„Je to velmi malý vzorek z velmi specifického zdravotnického systému v New Yorku, odebraný ve velmi omezeném časovém období,“ řekla. „Není to tak, že bychom se z věcí tímto způsobem nemohli poučit, ale mluví to o velmi malém kousku epidemie mezi těhotnými ženami.“

Zatímco se stále objevují studie o tom, jak Covid ovlivňuje vývoj nenarozených dětí, existuje dostatek důkazů o dalších rizicích, která pro ně nemoc představuje. Těhotné ženy s Covidem jsou spíše jako Předčasný porod, který může vést k celoživotnímu postižení jejich dětí, jako je dětská mozková obrna. Virus také provokuje Riziko mrtvého porodu Mezi těhotnými ženami, i když celková míra zůstává nízká.

Co to může znamenat pro budoucnost

Jaké to bude mít důsledky pro výsledky půlročního vyšetření, není jasné.

„Šest měsíců je velmi brzký okamžik pro růst. Není to dobrý ukazatel pro předpovídání dlouhodobých výsledků. Je to dobrý ukazatel toho, co se v tuto chvíli děje,“ řekl Demetrio.

Ale včasné shromažďování těchto dat je kritické, protože nabízí „obrovskou příležitost k intervenci“, pokud bude jasné, že pandemie má dlouhodobé nepříznivé účinky na některé děti, řekla.

„Šest měsíců je velmi brzký časový bod pro růst. Není to dobrý ukazatel dlouhodobých výsledků.“

„Mozky šestiměsíčních dětí jsou velmi flexibilní a plastické, takže můžeme skutečně začít mluvit na úrovni veřejného zdraví o tom, co dělat, a zmírnit jakýkoli dlouhodobý dopad,“ řekl Domitrio.

moje dluhy kdo Výzkum V srpnu 2021 zjistila, že snížené interakce v důsledku uzamčení snížily kognitivní schopnosti u dětí narozených během pandemie, což studie uvedla, že je „extrémně významné“.

„Pokud věci budou pokračovat tak, jak mají, bude tu skupina dětí, které nastoupí do jeslí, školky a školy, které mohou mít větší nouzi, než jsme zvyklí,“ řekl.

Zdůraznil ale, že rodiny nejsou bezmocné. Řekl, že mozek dětí je odolný a nejdůležitější akcí, kterou mohou rodiče udělat, je účastnit se každodenního života svých dětí. Řekl, že čtení dětem v noci je skvělý způsob, jak se s nimi spojit a pomoci jim růst.

Řekl: „Pokud s vámi vaši rodiče hodně komunikují, pokud s vámi mluví, hrají si s vámi, komunikují s vámi nebo jen sedí na podlaze, vyplatí se to.“