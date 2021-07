David Kreigse se vrací do České republiky

Nejvyšší zbývající jméno v seznamu 50 nejlepších UFA bylo David Krigsey, který byl během prvních dvou dnů volné agentury strašlivě tichý. Nyní víme proč. Veteránský útočník oznámit Nevrátí se do Bostonu Bruins ani nepodepíše s žádným jiným hokejovým týmem s tím, že se vrátí hrát do České republiky.

Ačkoli tomu nenazývá odchod do důchodu, Krejciho kariéra v NHL je prozatím u konce:

Od konce sezóny, když jsem přemýšlel o své budoucnosti, bylo jasné, že musím udělat těžké rozhodnutí pro svou rodinu a sebe. V tomto bodě své kariéry a života se musím vrátit do České republiky a hrát před svou rodinou, která se tolik obětovala, aby mi pomohla dosáhnout mých snů v National Hockey League. Chci hrát před svými rodiči, bratrem a přáteli. Chci, aby moje děti žily tam, kde jsem vyrostla, trávily čas s mnoha českými členy rodiny, které milují, a vytvářely si vzpomínky, které budou trvat celý život.

Zdálo se to divné, když se Bruins rozhodl na začátku bezplatné agentury vyplnit tolik bodů a podepsat Nick FolignoA Eric HaulaA Derek ForportA Linus Olmark A Thomas Nozicka zároveň je povinen znovu podepsat Taylor Hall A Mike Riley. Nyní je jasné, že pro Krejciho nikdy nebylo potřeba uvolnit místo v nabídce nebo v horním krytu.

Pětatřicetiletý centr byl během své 15leté kariéry jedním z nejkonzistentnějších hráčů v NHL, když v 962 zápasech nasbíral 730 bodů. Každá z těchto soutěží byla dokončena, zatímco paprsky dona Bruins B, většina bez stabilních kamarádů. Zdálo se, že to byla celá jeho kariéra, Bruins hledali skutečného partnera pro Krejciho ve druhé linii, něco, co se zdálo, že konečně našli v Hall, i když už bylo příliš pozdě. Toto rozhodnutí nyní otevírá další otázky o tom, jak kouč Bruce Cassidy Zveřejní svou skupinu, která upevní ten druhý bod za kapitánem Patrice Bergeron.

Krejci byl možná jedním z nejvíce podceňovaných hráčů své doby a byl velkým důvodem úspěchu Bruins. Ve Stanley Cupu 2011 to byl 24letý Craigie, nikoli Bergeron, kdo vedl všechny play-off s 12 góly a 23 body. O dva roky později, když se Bruins vrátili do finále, to byl opět Krejci, který po sezóně vedl ligu s 26 body. Celkově pokud se nevrátí do NHL, skončí se 124 body ve 156 zápasech play off, včetně osmi vítězných gólů.

Poté, co se Foligno a Haula připojili k Bruins a Charlie Coyle Stále v mixu, tým bude mít možnosti v centru ledu. Je ale těžké si představit, že by kdokoli z nich převzal roli Craigieho, a to i v této sezóně. V 51 zápasech dal možná jen osm gólů, ale dokázal nasbírat 44 bodů.

Obrázek s laskavým svolením USA Today Sports Images