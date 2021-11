Astronomové objevili v NGC 1850 černou díru

Snímek z Hubbleova vesmírného dalekohledu (HST) z NGC 1850. Uznání: ESA, NASA a Martino Romaniello (Evropská jižní observatoř, Německo).



Mezinárodní tým astronomů oznámil objev černé díry v kulové hvězdokupě známé jako NGC 1850. Nově objevená černá díra je asi 11krát větší než hmotnost Slunce a ukázalo se, že je součástí binárního systému. Objev je podrobně popsán v článku zveřejněném 12. listopadu na arXiv.org.





za podmínky černé díry Nejsou přímo pozorovatelné a prokázat jejich existenci je náročné. Nejsilnější důkazy o černých dírách pocházejí z binárních systémů, ve kterých se může objevit viditelná hvězda obíhající kolem masivního, ale neviditelného společníka. Astronomové proto používají tyto systémy k přímé detekci přítomnosti černé díry studiem pohybu viditelného objektu, který kolem ní obíhá.

Doposud bylo provedeno pouze několik přímých dynamických detekcí neinteragujících černých děr v hvězdokupách kvůli pozorovacím omezením. Navíc dosud nebyla hlášena žádná přímá dynamická detekce černé díry v masivní superhmotě. Nalezení takových objektů by mohlo být rozhodující pro pokrok v našich znalostech týkajících se funkce elementární hmoty a raného dynamického vývoje černých děr v prostředí s vysokou hustotou.

Nyní skupina astronomů vedená Sarah Sarachino z Liverpool John Moores University ve Spojeném království oznámila první dynamický objev černé díry se společníkem na kulovité planetě. shluk (GC). Objekt nazvaný NGC 1850 BH1 se nachází v NGC 1850 – je to malý (asi 100 milionů let starý) a masivní (asi 100 000 hmotností Slunce) GC ve Velkém Magellanově mračnu (LMC). Tento objev je součástí systematického pátrání po černých dírách o hvězdné hmotnosti v mladých masivních hvězdokupách v LMC využitím pozorování MUSE (Multi-Unit Spectrograph) pořízených na dalekohledu VLT (Very Large Telescope) ESO při pozorování Radiálu. změny rychlosti.

Podle studie se nově objevená dvojhvězda skládá z černé díry o hmotnosti přibližně 11,1 sluneční hmoty Je to hvězda hlavní posloupnosti (MSTO) o hmotnosti 4,9krát větší než je hmotnost Slunce. Jedná se o polodetašovaný systém s krátkou dobou trvání 5,04 dne a sklonem oběžné dráhy na úrovni 38 stupňů.

Výzkumníci předpokládají, že systém pravděpodobně zažije záplavu Roche-Lobe, jakmile se doprovodná hvězda vyvine mimo hlavní sekvenci. očekávat stabilní přenos hmoty a velká rentgenová emise, která obecně vede k rozšíření diody.

„Přenos hmoty pravděpodobně skončí, když se většina vodíkového obalu dárcovské hvězdy přenese na společníka nebo se ztratí ze systému a opustí jádro hélia hvězdy. Pokud ano, pravděpodobně projde další fází přenosu hmoty (a rentgenové emise ), jak hvězda shoří. Helium ve svém obalu a skončí jako systém černá díra + bílý trpaslík,“ vysvětlili astronomové.

Při shrnutí výsledků autoři článku poznamenávají, že jejich objev může být výchozím bodem pro konstrukci černých děr elementární hmotnostní funkce. Jejich studie navíc podporuje hledání celé řady dynamicky detekovatelných černých děr.

