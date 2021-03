Český miliardář Kilner zahynul při havárii vrtulníku na Aljašce

Napsali Jason Hovet a Jan Lopatka

PRAHA (Reuters) – Miliardář Peter Kellner, nejbohatší muž v České republice, byl zabit při havárii vrtulníku na Aljašce, uvedla v pondělí finanční skupina BPF. Bylo mu 56 let.

BBC uvedla, že při nehodě zemřelo pět lidí a jejich situace je předmětem vyšetřování.

„S velkým smutkem oznamujeme, že při nehodě vrtulníku v horách na Aljašce v sobotu 27. března tragicky zahynul zakladatel a majoritní vlastník společnosti BPF, pan Peter Kilner,“ uvedla nadace ve svém prohlášení.

Kilner byl prominentní podnikatelskou postavou v postkomunistické české éře, s odhadovaným čistým jměním 17,5 miliardy dolarů podle časopisu Forbes.

Předseda vlády André Babis vyjádřil soustrast rodině. “Neuvěřitelná tragédie. Je mi to moc líto,” řekl Babiš na Twitteru.

Kilner má kořeny sahající až do 90. let, kdy založil PPF jako investiční společnost s partnery, kteří se účastní schématu země k privatizaci stovek státních společností. V polovině 90. let získala PPF podíl v bývalé národní pojišťovně Česká Pojišťovna, odrazový můstek pro další růst.

PPF nadále roste v oblasti financí, telekomunikací, výroby, médií nebo biotechnologií ve společnostech pokrývajících hlavně Evropu, Asii a Spojené státy. Společnost PPF měla do poloviny 20. let 20. století aktiva ve výši 44 miliard EUR (51,8 miliard USD).

PPF je hlavním vlastníkem spotřebitelského věřitele Home Credit, který rostl v Číně a jinde v jihovýchodní Asii, stejně jako řada telekomunikačních společností ve střední a východní Evropě, včetně společnosti O2 v České republice.

Jeho smrt přišla v době, kdy PPF kupovala podíl v české bance MONETA Money Bank a navrhovala sloučení s Air Bank a českými a slovenskými aktivy od Home Credit. Společnost Cetin Communications Infrastructure Company společnosti PPF uvedla, že studuje veřejnou nabídku a další možnosti.

Společnost PPF v loňském roce dokončila akvizici skupiny středoevropských mediálních podniků, skupiny televizních stanic ve střední a východní Evropě.

Kilner se vyhnul pozornosti publika, ale bylo známo, že je vášnivým bruslařem. Společnost PPF zveřejnila jeho fotku na snowboardu v jedné ze svých výročních zpráv.

Aljašské státní síly v neděli uvedly, že při havárii vrtulníku poblíž ledovce Knick severovýchodně od Anchorage bylo zabito pět lidí, včetně Kilnera, a další zraněni.

Vojáci uvedli, že vrtulník nesl lyžaře, kteří byli na prohlídce krajiny.

($ 1 = 0,8490 EUR)

(Připravili Jan Lopatka a Jason Hovet; střih Kim Kogel a Louise Heavens)