NASA říká, že tepelný štít Orionu se po lunární misi Artemis 1 zdál nemotorný

Inženýři NASA kontrolují tepelný štít Orionu krátce po misi Artemis 1. obrázek : NASA

Skupina Orion Několik záznamů během mise Artemis 1 k Měsíci, navíc k přežití teplot 5000 stupňů Fahrenheita při opětovném vstupu do atmosféry. Inovativní tepelný štít kosmické lodi to umožnil, ale následná analýza ochranné vrstvy NASA odhalila úrovně opotřebení, které modely nepředpovídaly.

„Orion překonal všechna očekávání ohledně výkonu,“ řekl včera Howard Ho, programový manažer Orionu novinářům na tiskové konferenci NASA, kde se diskutovalo o nejnovějších výsledcích Artemis 1. Řekl, že bylo dosaženo více než 160 cílů letových testů, z nichž 21 bylo přidáno během mise, protože manažeři dosáhli „lepšího výkonu, než se očekávalo“. a Odšroubovaná kapsle Orionu se rozsypala v Tichém oceánu 11. prosince 2022 po 26denní cestě na Měsíc a zpět.

Během inspekcí a analýz si vyšetřovatelé všimli některých neočekávaných rozdílů mezi Orionovým tepelným štítem. „Některý ohořelý materiál vybledl jinak, než předpovídaly naše počítačové modely a co předpovídaly naše pozemní testy,“ řekl Hu. „Během opětovného vstupu bylo uvolněno více tohoto ohořelého materiálu, než bychom očekávali.“

V této záležitosti bylo zahájeno specializované vyšetřování, a přestože NASA „tvrdě pracuje na tom, aby se o tom dozvěděla více“, celkově je „na tomto vyšetřování do budoucna třeba udělat hodně práce,“ vysvětlil a dodal, že je to velký pracovní údaje. Není hned jasné, o kolik více ohořelého materiálu vyšlo, než se očekávalo – „to je analýza, kterou musíme udělat,“ řekl Hu. Vyšetřovatelé budou muset jednotlivě prozkoumat každý blok tepelného štítu, kterých je více než 180.

Orion je určen k přepravě astronautů, ale nepředvídatelný výkon nepředstavuje podle Hua bezpečnostní problém. Řekl, že zbyla „velká rezerva“ a že si „nemyslí, že jsme dosáhli nějakých limitů, pokud jde o perspektivu marží“. Tepelný štít udělal svou práci a pak ještě něco, ale protože toto chování nebylo předpovězeno modely, je to něco, co by NASA měla nyní prozkoumat. Hu vysvětlil, že NASA se chce ujistit, že má nejlepší možný tepelný štít na ochranu lidských cestujících během nadcházejících misí.

G/O Media může získat provizi

Inženýrské práce na Orionově tepelném štítu Artemis 2. obrázek : NASA

Po návratu z Měsíce Orion narazil do zemské atmosféry rychlostí až 24 600 mph (39 590 km/h). To vyvolalo teploty přesahující 5 000 stupňů Fahrenheita, které tepelný štít dokázal zvládnout. Tepelný štít používá dlaždice vyrobené z abrazivního materiálu zvaného Avcoat k ochraně kapsle a posádky během návratu do atmosféry. NASA 8. prosince vysvětlila, že stroj smrti „hoří kontrolovaným způsobem během návratu a přenáší teplo pryč z kosmické lodi“. tisková zpráva. Nové dlaždice Avcoat mají tloušťku 1 až 3 palce a pokrývají vnější stranu tepelného štítu.

Ho řekl, že inženýři očekávali nějaké zuhelnatění v trakčním materiálu, ale překvapením bylo spíše odlupování malých kousků než tavení (tj. kontrolované hoření). „Chceme tomu porozumět,“ řekl.

Navzdory tomuto problému představitelé NASA uvedli, že kosmická agentura postupuje vpřed s plánovanou misí Artemis 2, která bude mít posádku astronautů. Na odpalovací rampě probíhají opravy, staví se nová raketa Space Launch System (SLS) a na testy je připravena další kapsle Orion, kde už je většina smontována. Stejně jako Artemis 1, i mise Artemis 2 uvidí cestu kapsle Orion kolem Měsíce a zpět, s velkým rozdílem, že bude zahrnuta skutečná posádka.

Jim Frye, přidružený administrátor ředitelství mise průzkumných systémů NASA, v rozhovoru s novináři během úterního brífinku řekl, že přípravy na Artemis 2 „pokračují vpřed“ a je čas pokračovat v naší ostražitosti, dokud „nepochopíme rizika, která nám hrozí. brát.“ „. Povzbudivé je, že v poletové analýze Artemis 1 není nic, co by NASA dávalo důvod ke změně data startu Artemis 2, plánovaného na konec listopadu 2024, řekl Free.

Artemis 3 – mise s lidskou posádkou na měsíční povrch – je plánována na konec roku 2025, ale Free varoval, že aby se tak stalo, musí být splněny klíčové milníky, což je důkazem Vozidlo Giant Starship od SpaceXjako nosná raketa a jako lunární přistávací modul, kromě příjmu vesmírné agentury Lunární obleky objednané z Axiom Space.

více: SpaceX je blíže než kdy jindy k prvnímu orbitálnímu letu hvězdné lodi