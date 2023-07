Recenze knihy: “Sbohem, východní Evropo” od Jacoba Mikanowského

Myslel jsem na to při čtení úvodu“ Sbohem, východní Evropo: Intimní historie rozdělené země Nová historie od Jacoba Mikanowského, která sdílí první část svého názvu s Fabulous článek Autor napsal v Los Angeles Review of Books v roce 2017.

„Toto je historie místa, které neexistuje,“ tvrdí Mikanovský na začátku knihy. Východní Evropa už neexistuje. Nikdo odtamtud nepochází.“ Termín je „vnější, sběratelský komfort používaný k maskování řady stereotypů.“ Žádná země, která byla kdysi spojena s místem, toto označení nechce.“ „Česká republika, Slovensko ještě před pádem Berlínské zdi , Maďarsko a Polsko jej všechny prohlásily za součást střední Evropy (Ještě jednou se omlouvám mému českému diplomatovi. Východní Evropa“ se používá k označení pozpátku nebo uvíznutí v minulosti, pokryté jakousi šedou, nevyžádanou? Tato myšlenka proniká nejen do politiky, ale i do populární kultury.“ Drahá sladká Matko Boží. Jsme ve východní Evropě,“ zvolá jedna z postav ve filmu z roku 2004 podrážděně. Eurotrip . Se svými přáteli kráčí pošmournou ulicí a kamera stříhá na psa, který drží v tlamě lidskou ruku.

Mikanowského počin je monumentální: Na několika stovkách stránek se chystá vyprávět historii části světa za tisíce let – první kapitola začíná v roce 170 našeho letopočtu. K tomuto úkolu přistupuje nikoli chronologicky, ale tematicky. Kniha je rozdělena do tří oddílů: náboženství; Říše a národy. a dvacátého století. I když může být tento přístup zprvu matoucí, osvědčuje se jako účinný, umožňuje čtenáři vžít se do všeho, co historie regionu nabízí, trochu listovat mezi velkými tématy a přesunout se od třpytivých hlavních měst do malých měst. Poslední část o nedávné minulosti postupuje více chronologicky, i když kapitoly jsou stále tematické; Dvacáté první století bylo ponecháno na závěr.

A i když kniha není memoárem, Mikanowski zamíchá do příběhu své rodiny až dojemně. „Po staletí byl štětlský život všude. Pak jednou navždy zmizel.“ Je to silná linie, ale ještě silnější je, že po ní následuje přiznání, že jeho děd měl jednu z těchto mizejících vlastností a že když vyrůstal, ani neznal skutečné jméno svého dědečka.

Ne, větší problém je v tom, že by se dalo snadno namítnout, že diverzita dělá odlišnou i západní Evropu: dalo by se napsat, že například Německo nebo Itálie jsou jedinečné v tom, že jsou to země, které vznikly sloučením různých skupin dohromady, nebo že Francii formovala soutěž myšlenek. Stejný ústřední koncept – že to, co odlišuje místo, je směs typů lidí – se nachází také v knihách o Spojených státech a v knihách o Indii. Jejich autoři zřejmě nemají na mysli „rozmanitost“ nebo „společně žijící různí lidé“ tak, jak to samozřejmě dělá Mikanowski. Diverzita je však kluzký pojem, a proto je obtížné ji přijmout jako jedinečnou, specifickou a neodmyslitelnou kvalitu konkrétního regionu.