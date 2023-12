Sazenice klenu Gap vykazující známky rozmnožování: NPR

Přepnout titulek Ollie Scarfe/AFP přes Getty Images Ollie Scarfe/AFP přes Getty Images

Strom zaujímal kouzelné místo v krajině anglického Northumberlandu i v srdcích těch, kteří jej navštívili. Takže zpráva, že snahy o rozmnožení prastarého stromu budou mít pravděpodobně úspěch, je vítaná nyní, poté, co byl strom v září pokácen.

„[We] „Jsme povzbuzeni pozitivními známkami života a doufáme, že více než 30 procent zralých semen a polovina řízků (potomků) bude životaschopných,“ řekl Andy Jasper, ředitel parků a rekreace v National Trust. v zaslaném prohlášení. Do NPR.

„Během příštího roku uděláme vše, co je v našich silách, abychom pěstovali semena a sazenice, s nadějí, že z některých vyrostou silné, robustní sazenice, které tomuto tolik oblíbenému stromu poskytnou novou budoucnost,“ řekl Jasper. „

Kmen platanu může dorůst, ale může trvat několik let, než se zjistí, zda to bude fungovat, řekl Jasper.

„Stejně jako u mnoha věcí v obnově krajiny musíme být trpěliví a věnovat čas přírodě, aby dělala svou práci,“ řekl.

„Neexistuje žádná další akce“ pro dospívajícího, který byl zatčen

Krátce poté, co byl strom pokácen, byl zatčen 16letý chlapec, podle policie šlo o úmyslný vandalismus. Ale Northumbrijská policie Řekl nedávno Teenager „nyní nebude čelit žádné další policejní akci.“ Místo toho se zaměřují na tři muže – dva ve věku 30 let a jednoho ve věku 60 let – kteří byli zatčeni několik týdnů po incidentu.

Policie neprozradila mnoho podrobností o zbývajících třech podezřelých, ale zprávy z médií naznačovaly, že minimálně jeden z nich byl bývalý dřevorubec, který vlastnil velkou pilu.

Trestní oznámení by v tomto případě mohla přesahovat samotný strom. Úřady nedávno oznámily, že když platan spadl, poškodil také Hadriánův val, zeď Seznam světového dědictví UNESCO Což představovalo starověké hranice římské říše.

Vítáme zprávy o slavném atraktivním stromě

Dobrá zpráva o dědictví stromu přichází po týdnech čekání, zda by 200 let starý strom mohl nějak přežít. Pokácení stromu vyvolalo veřejný smutek a hněv, když majitelé stromů přispěchali na místo, aby se pokusili strom zachovat.

200 let starý platan a jeho malebná poloha vedle Hadriánova valu z něj udělaly oblíbené místo, které lidé navštěvují během prázdnin, procházek a pikniků. Objevila se také na bezpočtu fotografií a upomínkových předmětů na Instagramu a alespoň v jednom celovečerním filmu.

Reakce veřejnosti na ztrátu stromu byla podle National Trust „bezprecedentní“. Dlouholetá charitativní organizace na ochranu přírody uvádí, že téměř 17 milionů lidí sledovalo zprávy o stromu na jejích kanálech sociálních médií.

National Trust je správcem tisíců akrů půdy kolem Hadriánova valu, včetně částí národního parku Northumberland, jako je rokle, kde rostly platany.

Nadace a park nyní pracují na plánech, jak vytvořit trvalou poctu stromu, včetně toho, jak nejlépe využít dřevo získané z jeho velkého kmene.