Manažer West Ham United David Moyes věří, že současný přístup, pracovní rychlost a schopnosti hráčů mají všechny důvody ke zvýšení jejich vize.

V pondělí večer Hammers vítá Leeds United na londýnském stadionu a očekává návrat k vítězným cestám v Premier League. Moyes, který vystoupil na své předzápasové tiskové konferenci, diskutoval o aspiracích jeho a jeho hráčů; Síla opozice tento víkend; Vliv mnoha postav v šatně v této sezoně …

Doufám, že několik překvapíme

Musíte se jen podívat na velikost týmů soutěžících o fotbal Ligy mistrů. Premier League vždy měla tento status.

Musím říct, že jsme v Lize mistrů velcí outsideri – je tam spousta týmů. Pokud sledujete závody v Cheltenhamu, často velcí outsideri podávají dobrý výkon a vypadají dobře, takže doufám, že jsme jedním z těch velkých outsiderů, můžeme několik překvapit.

Nemyslím si, že si děláme legraci z kohokoli, kdo si myslí, že bychom na tom místě měli být, ale s neúspěchy, odhodláním a odhodláním, které hráči ukázali, mě u nich nic nepřekvapuje – to opravdu není.

Pracujeme tvrdě a víme, že to chcete vyzkoušet, až budete mít příležitost. Pokud to neuděláme, nebudeme se tím bít, ale snažíme se udělat vše, co je v našich silách, abychom poskytli bojovou příležitost být v tom i mimo něj.

Pro všechno je vždy první. Letos děláme několik prvních věcí, doufám, že dokážeme udělat vše, co je v našich silách, a vyzvat nejlepší týmy.

Je důležité si uvědomit, že bylo dosaženo pokroku

Na začátku, kdybyste mi dali deset nejlepších míst, řekl bych: „Děkuji vám, toto je pro West Ham neuvěřitelná sezóna.“ To ukáže, že bylo dosaženo pokroku.

Nechceme nechat ujít skutečnost, že pokrok je tak důležitý. Situace, v níž se v tuto chvíli nacházíme, je neuvěřitelná, takže doufám, že v ní můžeme zůstat a udělat vše pro to, abychom udrželi roli, v níž se nacházíme.

Leeds United dosáhl v této sezóně velkého pokroku

Musíte říct, že za tým přicházející do Premier League Leeds United postupoval velmi dobře.

Leeds na šampionátu, když se podíváme na to, jak hráli a na jejich tempo, vždy to týmům dělá problémy – to se stalo. Nezáleží na tom, za koho hráli, mají příležitosti, mají příležitosti, takže víme, jak těžké to může být.

Na Ellend Road jsme dosáhli dobrého výsledku a doufáme, že to dokážeme podpořit dobrým koncem na London Stadium.

Teklon Rice a Dome Chčchek toho musí hodně nabídnout

Když získáte konzistenci ve svém týmu, může to mít velký rozdíl. Měli jsme štěstí v okamžiku, kdy si Declan Rice a Tome Sčzek vedli tak dobře. Stejně jako v druhém klubu jsme utrpěli nějaká zranění, ale je velmi důležité udržovat tyto dva hráče v kondici.

Velká věc, která mě těší, je, že jednomu z nich je 22 a druhému 26. Oba mají potenciál posunout se vpřed, partnerství a to, co můžeme mít …

Zranění nebo pozastavení někde na trati, budou věci, které se mohou změnit, ale když jsou oba v takové poloze, jak jsme, rádi to vezmeme. Jsme pozitivní.

Oba jsou sportovci, oba jsou fit a oba mají skvělou energii. Chceme, aby oba pokračovali v pokroku, ale oba jsou už dlouho spolu a nadále nám dávají dobré výsledky.

Chčzek a Vladimir Kufal přinesli do klubu něco jiného

Musím říci, že Domay i Vladimir Kaufel přinesli do klubu něco jiného: absolutní pokoru. Baví je být tady a řídit to.

Oba pocházejí z klubu Slavia Praha, který týden co týden vyhrával v České republice, takže si myslím, že přinesli i tuto mentalitu. Když dáme gól, chceme dát vteřinu, nechceme prohrát. Vím, že Vladimír byl velmi zklamaný, že jsme přes víkend nic z Man City nedostali.

Oba mají skvělé přístupy a myslím, že to prochází také týmem.

Jsme klub s vizí

Věřím, že West Ham byl centrem moci v Londýně a budou si dobře pamatovat, když fanoušci byli nejlepším týmem v Londýně. Naším cílem je získat to zpět – nevím, proč by to nemělo být naší ambicí.

Pokud je to něco, co je třeba udělat přes noc, nevím, jestli to nějaký manažer na světě dokáže, protože musíte budovat hráče.

Nejprve musíme být v silné pozici, abychom přilákali dobré hráče, kteří přijdou. Pokud bychom mohli dělat evropský fotbal, myslím si, že by bylo velmi atraktivní přijít do West Hamu, do Londýna, do evropského klubu. Všechny tyto věci je třeba zahrnout.

Myslím si, že hráči chtějí vidět stabilní klub, stabilní klub a klub s vizí a plánem do budoucna.

Všichni neuvěřitelně mluvili o zesnulém Glennovi rotoru

Glenna osobně neznám. Několikrát jsem proti němu narazil na hrách, ale od lidí z asociace ligových manažerů a LMA vím, že o něm mluvili neuvěřitelně hodně.

Slyšel jsem Garyho Nevilla hovořit o jeho zapojení do britského systému, což bylo také zajímavé. Vypadal jako dobrý chlap.

Nějakou dobu jsem věděl o jeho nemoci, jako většina lidí, ale je smutné, když ztratíme někoho, kdo je na světě tak mladý.

Upřímnou soustrast jeho rodině. Bylo to velmi smutné období pro jeho rodinu a spoustu lidí z fotbalu, kteří ho dobře znali.