Praha [Czech Republic]10. února (ANI): Pražský primátor Zdeněk Harib uvedl, že je přesvědčen, že schopnost Číny způsobit České republice ekonomické škody v důsledku jeho projevu solidarity s Tchaj-wanem a Tibetem je „velmi přehnaná“.

Během rozhovoru s českým výzkumným střediskem Sinopsis Harib uvedl, že se nebojí rozhněvat pročínské osobnosti české společnosti prostřednictvím svých akcí jako starosty, jako je cestování na Tchaj-wan nebo pozvání vůdce tibetské vlády Lobsonga Sangaye. – V exilu na návštěvu pražské radnice, reportáže Tchaj-wanu Focus.

Řekl také, že pociťuje „morální imperativ“, když uvedl, že Čína je „nespolehlivým obchodním partnerem“, který nedokázal pokračovat v slibovaných investicích v České republice a že vystupování proti porušování lidských práv má větší prioritu než ekonomické zisky. .

„Nemám pocit, že by mi vznikly nějaké osobní náklady na podporu Tibetu nebo Tchaj-wanu,“ řekl navzdory hrozbám ekonomické odvety ze strany Číny poté, co loni navštívila Tchaj-wan velká česká delegace. Dále uvedl, že velkým důsledkem těchto hrozeb bylo, že Peking zrušil plánovanou objednávku českých pian, kterou by později koupil místní kupující, což byla „míra škody, kterou mohou způsobit“.

„Myslím si tedy, že z této pozice je jasné, že (čínská) obchodní síla v České republice je ve skutečnosti velmi přehnaná,“ uvedl.

Starosta také vyjasnil rozhodnutí, které v roce 2019 učinil, aby zrušil vztah sesterského města Prahy s Pekingem, a to podle agentury Taiwan Focus Agency, která odmítla znovu vyjednat jazyk dohody související s politikou Pekingu v jedné Číně.

Harib tvrdil, že dohoda o přidružení, kterou jeho předchůdce podepsal v roce 2016, byla příliš politická a zahrnovala několik projektů, z nichž měl prospěch pouze Peking.

Řekl, že dohoda o přidružení nerespektuje Prahu a že sesterské dohody v Pekingu s Londýnem a lotyšským hlavním městem Rigou neodkazují na politiku jedné Číny.

„Rozhodli jsme se navázat užší vztahy s Tchaj-pej, protože s tímto městem máme společné cíle,“ řekl Hareeb a dodal, že partnerství s tchajwanským hlavním městem bylo „velmi plodné“.

Ačkoli věřil, že čínský vliv na českou společnost byl nadhodnocen, Harib uvedl, že země bude přesto moudrá, když bude střežit.

Zdůraznil také případ „domácího úvěru“ z roku 2019, ve kterém bylo zjištěno, že společnost vlastněná českým miliardářem financuje pro-pekingskou PR kampaň výměnou za údajné finanční výhody v Číně.

Primátor hlavního města Prahy uvedl, že tento incident ukazuje, jak se relativně malá skupina lidí může pokusit „prodat úvěr celého národa“ v otázkách demokracie a lidských práv, aby získala přístup k podnikání. (Ani)