Členové královské rodiny se otevírají smrti prince Filipa

Vévoda, nejdéle sloužící královský společník v britské historii, Zemřel „mírumilovně“ v pátek Ve věku 99 let z královské rodiny Řekl . Jeho smrt přišla několik týdnů poté, co byl propuštěn z nemocnice, kde podstoupil léčbu infekce a chirurgický zákrok pro již existující srdeční onemocnění.

„Víte, že se to stane, ale nikdy nejste připraveni,“ uvedla princezna Anne, druhá, nejstarší a jediná dcera páru, v prohlášení zveřejněném v neděli. „Můj otec byl můj učitel, můj podporovatel a můj kritik, ale hlavně jeho příklad života, který lidé vedou dobře a bezplatnou službu, protože jsem to tak chtěl napodobit.“

Andrew, třetí ze čtyř dětí páru, řekl, že smrt vévody „mě do domu přivedla nejen naši ztrátu“, ale také ztrátu těch, jejichž blízcí zemřeli během pandemie koronavirů.

Byl to úžasný muž, řekl Andrew. „Málem jsme ztratili dědečka národa. Je mi to velmi líto a podporuji svou matku, která to pravděpodobně cítí víc než kdokoli jiný.“

Andrew, který to má Stáhla se z veřejných královských povinností Po kontrole Vztahy s Geoffreyem EpsteinemKrálovna uvedla, že ztráta jejího manžela více než 70 let „zanechala v jejím životě obrovskou prázdnotu“.