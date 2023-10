Putin říká, že sovětská invaze do Maďarska a Československa byla chyba

12. září 2023

Ruský prezident Vladimir Putin řekl, že sovětská invaze do Maďarska a Československa byla chyba.

Ve svém projevu na fóru ve východním Rusku řekl, že není správné dělat v zahraniční politice něco, co poškozuje zájmy ostatních.

Prezident Putin to řekl v úterý na Východním ekonomickém fóru ve městě Vladivostok na dálném východě Ruska.

Moderátor se ho zeptal, jak by reagoval na ty, kteří říkají, že Sovětský svaz se choval jako koloniální velmoc, když v roce 1968 poslal tanky do Prahy a v roce 1956 do Budapešti.